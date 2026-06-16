鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-16 19:30

SpaceX(SPCX-US)在完成備受矚目的首次公開募股 (IPO) 後，隨即推動一項重大併購案。該公司周二 (16 日) 宣布，將以 600 億美元估值收購人工智慧 (AI) 程式開發新創 Cursor 母公司 Anysphere，藉此強化旗下 AI 業務布局，並加速切入快速成長的 AI 程式開發市場。交易預計於 2026 年第三季完成。

才剛上市就出手！SpaceX砸600億美元收購Cursor 強化企業AI布局(圖：REUTERS/TPG)

根據 SpaceX 提交的文件，Cursor 現有投資人未來將依據 600 億美元股權估值換取 SpaceX 股票。事實上，SpaceX 早在今年 4 月便透露已取得相關收購選擇權，當時公司表示，可選擇以 600 億美元完成收購，或支付 100 億美元深化雙方合作關係。不過由於 SpaceX 當時正籌備上市，因此暫緩推進交易。

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隨著 SpaceX 上周正式登陸那斯達克，市值一度突破 2 兆美元，成為全球最具價值企業之一，市場也將焦點轉向執行長馬斯克下一步的 AI 戰略布局。此次收購被視為 SpaceX 進一步整合旗下 xAI 業務的重要一步。自今年 2 月 SpaceX 完成與 xAI 整合後，如何提升 AI 產品商業化能力，已成為集團的重要發展方向。

Cursor 近年成為矽谷最受矚目的 AI 新創之一。公司成立於 2022 年，並於隔年推出 AI 程式開發助手 Cursor，能協助開發者透過自然語言撰寫、修改與除錯程式碼。受惠於生成式 AI 熱潮，Cursor 迅速吸引大量軟體工程師與企業客戶採用，成為「Vibe Coding」浪潮的代表性產品之一。

根據 Cursor 先前向媒體提供的資料，公司目前年化企業營收已達約 26 億美元，企業客戶業務持續快速擴張。就在 SpaceX 宣布收購前，Cursor 原本正與投資人洽談約 20 億美元的新一輪融資，估值超過 500 億美元，但最終選擇接受 SpaceX 的收購方案。

對 SpaceX 而言，這筆交易不僅有助於擴大企業 AI 市場版圖，也能補強 xAI 在 AI 編碼領域的競爭力。馬斯克過去曾坦言，xAI 在 AI 程式開發工具方面仍落後 OpenAI 與 Anthropic 等競爭對手，因此近月來積極招募 Cursor 工程師加入團隊。今年 3 月，Cursor 兩名產品工程主管便已轉投 SpaceX，參與月球計畫及 xAI 相關開發工作。

另一方面，Cursor 也可望獲得更龐大的運算資源支援模型開發。此前，Cursor 原本計畫透過新一輪融資支應未來算力需求，但在交易敲定後，相關需求將轉由 SpaceX 及 xAI 體系承擔。這也被視為雙方合作的重要綜效之一。

不過，大舉押注 AI 也持續對 SpaceX 財務帶來壓力。公司去年因承接 xAI 相關投資債務而出現 49.4 億美元淨損，資本支出則幾乎倍增至 207 億美元，其中最大單一支出項目便與 AI 基礎建設有關。