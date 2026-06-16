鉅亨網編譯段智恆 2026-06-17 00:00

人工智慧 (AI) 晶片大廠輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳日前在台北國際電腦展 (Computex) 拋出震撼市場的預測，稱網通與客製化 AI 晶片供應商邁威爾 (Marvell Technology)(MRVL-US) 將成為「下一家市值突破 1 兆美元的公司」。這番談話立即引爆投資人熱情，推動 Marvell 股價單日飆升 33%，並於 6 月 4 日創下歷史新高。

下一家兆美元企業是它？黃仁勳看好的AI新寵引熱議(圖：REUTERS/TPG)

不過，市場分析指出，儘管邁威爾正搭上 AI 基礎建設浪潮並獲得輝達力挺，但若要從目前約 2,700 億美元市值躍升至 1 兆美元俱樂部，仍需經歷漫長且充滿挑戰的成長過程。

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截至本周一收盤，邁威爾市值約 2,700 億美元，較歷史高點略有回落。即便如此，該公司今年股價累計大漲 263%，有望締造史上最佳年度表現，並將於 6 月 22 日正式納入標普 500 指數，成為今年表現最亮眼的成分股之一。

目前美國市值突破 1 兆美元的企業僅有 12 家，而上周剛完成 IPO 的 SpaceX(SPCX-US) 則成為最新加入者，也讓創辦人馬斯克成為全球首位身家突破 1 兆美元的富豪。

黃仁勳背書加持 AI 光通訊成關鍵成長引擎

邁威爾近年積極布局 AI 基礎建設領域，尤其是在矽光子 (Silicon Photonics) 與高速光通訊技術方面，被視為下一階段 AI 運算架構的重要供應商。該技術利用光訊號取代傳統銅線傳輸資料，可大幅提升資料中心效率並降低能耗。

今年 3 月底，輝達向邁威爾投資 20 億美元，雙方並達成合作協議，將邁威爾的客製化 AI 晶片與網路設備整合至輝達系統中，同時共同開發矽光子技術。市場普遍認為，這項合作讓邁威爾在 AI 供應鏈中的戰略地位大幅提升。

Explosive Options 創辦人藍恩 (Bob Lang) 表示，邁威爾若想躋身兆美元俱樂部，能否成功切入下一世代 AI 晶片與光通訊市場將是關鍵。他指出，這些技術正是未來 AI 資料中心擴張不可或缺的一環。

華爾街對邁威爾前景普遍樂觀。根據彭博統計，在 50 位追蹤該公司的分析師中，有 45 位給予「買進」評等，且沒有任何分析師建議賣出，顯示市場對其長期成長潛力仍抱持高度信心。

市值翻四倍並不容易 高估值成潛在風險

然而，市場也提醒投資人不應忽視估值風險。根據 Hedgeye Risk Management 科技部門主管 Felix Wang 估算，若邁威爾要達到 1 兆美元市值，以本益比約 50 倍計算，年營收必須成長至約 600 億美元。

目前市場預估邁威爾截至 2027 會計年度營收約 115 億美元，到 2030 會計年度可望接近 300 億美元，距離 600 億美元仍有不小差距。不過 Felix Wang 認為，若該公司未來數年能維持約 50% 的年營收成長率，最快有機會在 2030 年前後達成這項目標。

並非所有分析師都認同黃仁勳的看法。Wayve Capital Management 首席策略師威廉斯 (Rhys Williams) 指出，相較於博通 (AVGO-US) 等競爭對手，邁威爾過去的表現並未展現壓倒性優勢，因此對其能否順利晉升兆美元企業仍抱持保留態度。

此外，邁威爾目前預估未來 12 個月本益比約 60 倍，不僅遠高於輝達的 21 倍與博通的 24 倍，也使其成為標普 500 指數中估值最高的企業之一。分析人士指出，若未來 AI 資料中心投資放緩，或科技巨頭縮減數千億美元的 AI 資本支出計畫，邁威爾的高估值恐面臨修正壓力。