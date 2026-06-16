鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-16 20:00

Robinhood Markets(HOOD-US)周二 (16 日) 宣布，將裁減約 10% 的全職員工，影響約 290 人，並同步縮減部分尚未完成招募的職缺。該公司表示，此次重整主要目的是精簡管理層級、提升決策效率與資源配置能力，藉此打造更具靈活性的組織架構。

生意明明很好為何裁員？Robinhood一口氣砍掉10%員工(圖：REUTERS/TPG)

Robinhood 執行長特涅夫 (Vlad Tenev) 在發布給員工的備忘錄中表示，公司業務表現正處於歷來最佳狀態，但不應因此形成層級過多的組織文化。他強調，Robinhood 必須維持精實且高度聚焦的團隊運作模式，才能在競爭激烈的金融科技市場持續保持成長動能。

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根據公司文件，截至 2025 年底，Robinhood 擁有約 2,900 名全職員工。本次裁員將產生約 2,800 萬美元重整費用，其中包括員工資遣與福利支出約 2,000 萬美元，以及約 800 萬美元的股票薪酬相關費用。公司預計將於第二季認列相關成本。

值得注意的是，此次裁員並非因業務惡化所致。Robinhood 表示，公司是在「業務強勁」的基礎上進行組織調整。今年 6 月至今，平台股票、選擇權及預測市場的平均每日交易量均創下歷史新高，顯示散戶投資活動持續熱絡。

Robinhood 今年 4 月公布第一季財報時，營收年增 15%，受惠於預測市場交易手續費增加以及訂閱服務業務成長。不過，由於加密貨幣市場波動影響交易活動，獲利表現略低於市場預期。隨著中東地緣政治緊張局勢緩解，以及美股維持強勢表現，市場環境近期已逐漸改善，也帶動散戶交易意願回升。

近年來，Robinhood 持續降低對交易收入的依賴，積極轉型為綜合金融服務平台，陸續推出退休帳戶、財富管理及信用卡等產品，希望建立更穩定且多元的收入來源。市場分析認為，此次組織重整反映管理層希望在業務成長之際同步提升營運效率，為未來擴張做好準備。