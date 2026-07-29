鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-07-29 13:26

以色列總理尼坦雅胡 28 日（周二）抵達美國，出席已故美參議員林賽 · 格雷厄姆追悼會，這是美以對伊戰事爆發以來他首次訪美，其間美國總統川普在白宮與其舉行閉門會談。

據美聯社、《以色列時報》等報導，尼坦雅胡在追悼會前夕的會晤中，向川普稱讚格雷厄姆是以色列「頭號朋友」（number one friend）。川普隨即糾正：「我才是以色列頭號朋友，林賽排第二。」

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此次會晤持續約 90 分鐘。尼坦雅胡在會後表示，這是他同川普進行過的「最好的對話之一」，是一次「建立在充分夥伴關係、相互支持以及對共同目標——確保伊朗不擁有核武及其他目標——達成共識的對話」。

白宮方面稱，會談具有「積極和富有建設性」的意義。

隨行高階官員透露，會晤氛圍良好，雙方探討了多項地區議題，涵蓋所有戰線，重點聚焦伊朗問題，重申阻止伊朗獲得核武的共同承諾，並就加強美以盟友關係、拓展中東合作機遇交換了意見。

以色列總理辦公室公共外交負責人齊皮 · 霍托夫利表示，此次會晤可圈可點，雙方實現了全面協調，重點討論了伊朗問題及華盛頓與耶路撒冷之間的協調。