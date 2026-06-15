鉅亨網編譯段智恆 2026-06-15 21:02

美國副總統范斯 (JD Vance) 周一 (15 日) 表示，美國預期未來荷姆茲海峽 (Strait of Hormuz) 將長期維持「免收通行費」的開放狀態，相關細節將在後續美伊技術談判中進一步敲定。不過航運業界警告，目前協議內容仍缺乏足夠細節，海上運輸安全風險尚未完全解除。

荷姆茲海峽重啟在望！范斯：美方預期長期免收通行費 航運業仍存疑慮(圖：REUTERS/TPG)

范斯接受《CNBC》專訪時指出，美方期待荷姆茲海峽未來能以免收費方式持續開放航運通行，這也是雙方接下來技術性協商的重要內容之一。

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伊朗官媒先前報導指出，荷姆茲海峽將先實施 60 天免收通行費安排。根據伊朗塔斯尼姆通訊社 (Tasnim) 說法，在此之後，海峽航運管理將由伊朗與阿曼共同負責。

市場目前關注美伊雙方是否能於本周五 (19 日) 在瑞士正式簽署協議，為持續數月的衝突畫下句點。美國總統川普此前表示，協議內容將包括荷姆茲海峽恢復免收費通行，而美方則將解除對伊朗實施的海上封鎖措施。

范斯進一步表示，過去 24 小時內已有更多船隻恢復通過荷姆茲海峽。不過《CNBC》指出，目前尚無法獨立驗證相關說法。

隨著和平協議露出曙光，航運業者也對海上運輸前景轉趨樂觀。全球大型油輪公司 Frontline 執行長巴斯塔德 (Lars Barstad) 周一表示，一旦協議正式簽署，船舶通行量預料將迅速回升。

巴斯塔德指出，目前仍希望看到更明確的航行規範與通行細則，但預期未來幾天將有更多相關資訊出爐。他認為，只要安全疑慮進一步消除，遭到中斷的油輪運輸可望快速恢復正常。

Frontline 目前在全球營運約 80 艘油輪，其中仍有 5 艘船隻受困波斯灣，等待荷姆茲海峽航運全面恢復正常。

不過，全球航運貿易組織 BIMCO 對海峽重啟前景仍抱持審慎態度。BIMCO 首席安全與保安官 Jakob Larsen 表示，目前美伊雙方公布的協議內容仍缺乏足夠細節，包括實際開放時間、安全航線安排以及具體通行規範等關鍵資訊仍不明朗。

Larsen 指出，考量過去曾出現過度樂觀的安全保證，以及目前局勢仍存在高度不確定性，航運業所面臨的風險尚未完全解除，現階段船舶全面恢復通過荷姆茲海峽仍屬高風險行為。