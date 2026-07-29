Fed利率連五凍、內部仍偏鷹 交易員下修9月升息預期至60% 

鉅亨網編譯余曉惠 2026-07-30 03:51

美國聯準會 (Fed) 周三 (29 日) 決議維持基準利率不變之後，市場明顯鬆一口氣，也促使美國公債交易員將 Fed 9 月升息預期下修至約 60%。

Fed利率連五凍、內部仍偏鷹 交易員下修9月升息預期 (圖:Reuters/TPG)

儘管本次會議上有三名官員支持透過升息以抑制通膨再度升溫，顯示內部偏鷹，但利率交換市場顯示，在 Fed 公布決策後，市場預估 9 月升息的機率約 60%，低於決策公布前。此外，市場已完全反映 12 月升息的預期。

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美國公債市場方面，對 Fed 政策最敏感的 2 年期公債殖利率下降 4 個基點至 4.24%，30 年期公債殖利率則上升 4 個基點至 5.13%，指標 10 年期公債殖利率幾乎持平於 4.61%。美元同步走弱。

在華許 (Kevin Warsh) 上任主席後發布的第二份政策聲明中，Fed 依然未對後續政策路徑提供太多指引，只重申維護物價穩定的承諾。

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 以 9 比 3 決議，將聯邦基金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75%。達拉斯聯準銀行總裁蘿根 (Lorie Logan)、克里夫蘭聯準銀行總裁哈瑪克 (Beth Hammack)、明尼亞波里斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 投下反對票，他們主張應升息 1 碼 (25 個基點)。

有「Fed 傳聲筒」稱號、華爾街日報 (WSJ) 日報記者 Nick Timiraos 表示，這是自 2016 年以來，Fed 首次在同一次決議中出現三張方向一致的反對票。

Brandywine 全球投資管理公司投資組合經理 Jack McIntyre 說：「市場第一時間的反應，就是對 Fed 這次沒有升息感到鬆一口氣。」他表示，反對票顯示 FOMC 整體仍偏鷹派，「除非 9 月會議前公布的通膨與就業數據明顯轉弱，否則 9 月升息仍有可能。」

Fed 公布決策前，市場一度押注 7 月會議約有 40% 的升息機率，如今決策出爐，確實帶來一些較為明確的訊號。儘管如此，華許明顯持續推動改革，打破市場對 Fed 前瞻指引的依賴，使交易員面臨比過去更高的不確定性。

華許在會後記者會表示：「市場參與者正在學習觀察『球』，而不是『裁判』。市場價格將依照他們認為適當的方向與幅度波動。我認為這是更好的改變，而我們才剛開始。」

規模 31 兆美元的美國公債市場過去一個月遭遇重大打擊。受美國總統川普對伊朗採取軍事行動推升油價影響，7 月殖利率累計上升逾 50 個基點。30 年期公債殖利率距離近 19 年高點不到 10 個基點，反映投資人面對高通膨及美債大量發行，對持有長天期債券要求更高的報酬。

經通膨調整後的美債實質殖利率也明顯攀升，顯示市場認為 Fed 的中性利率 (neutral rate)──也就是既不刺激、也不抑制經濟的政策利率──可能已高於先前預估。

McIntyre 認為，目前殖利率水準意味著，Fed 去年累計降息 75 個基點，未來可能需要全數回補。他預估 Fed 將連續三次升息、每次升 1 碼。

Aviva Investors 利率主管 Ed Hutchings 說：「很明顯的，通膨、尤其是核心通膨，仍處於 Fed 難以接受的水準。利率維持不變愈久，Fed 最終可能需要採取更多行動，例如回收 2025 年的全部降息幅度，甚至進一步升息。」