鉅亨網編輯林羿君 2026-06-16 02:20

美股晶片股周一 (15 日) 在雙重利多加持下，股價再度逼近歷史新高。這兩股推力分別來自地緣政治局勢緩和：伊朗達成的初步和平協議，以及因人工智慧（AI）地緣政治角力升溫而可望爆發的半導體強勁需求。

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市場分析指出，這波漲勢的潛在催化劑之一，源於 Anthropic 於上週五暫停了外籍人士存取其 Fable 5 與 Mythos 5 模型的權限。

此前，川普政府宣布新的出口管制措施，限制外國人士使用這些模型。此舉引發了全球對過度依賴美國科技的疑慮，進而激起市場揣測：各國為求「避險自保」，將擴大自主 AI 的投資與支出。

D.A. Davidson 分析師吉爾 · 盧里亞（Gil Luria）接受《MarketWatch》採訪時指出，若各國決定加碼 AI 基礎建設投資，可能包括自行製造設備、興建資料中心，以及資助本土前沿 AI 模型開發。在這種情境下，將為晶片業者挹注豐沛的國際與各國政府採購商機。

雲端儲存服務商 Box 執行長亞倫 · 萊維（Aaron Levie）則在社群平台 X 上發文警告，此舉長期而言恐損及美國在 AI 領域的領導地位。

他解釋，各國未來將更積極尋求「開放權重（open-weight）」模型，即公開參數的模型，而「這類模型目前通常並非來自美國」。

然而，瑞穗證券交易室分析師喬丹 · 克萊恩（Jordan Klein）持不同看法。他認為，美國政府與 Anthropic 之間的摩擦僅是「短期雜音」，對整體半導體產業的大趨勢與 AI 支出完全不具實質影響。

除了政策因素，晶片族群的漲勢，也可能反映整體市場對高風險資產的投資意願升溫。

Rainwater Equity ETF 創辦人兼投資組合經理 Joseph Shaposhnik 表示，美伊達成協議的進展讓市場認為風險正在下降，進而推動更廣泛的「風險偏好」（Risk-on）行情。

另一方面，超微半導體 (AMD-US) 週一股價大漲 7.29%，表現尤為亮眼。這主要得益於超微近期對記憶體晶片新創公司 MEXT 的收購。

AMD 在聲明中表示，MEXT 的 AI 技術可讓快閃記憶體（Flash）更接近動態隨機存取記憶體（DRAM）的運作方式，在維持效能與效率的同時，提升可用記憶體容量。