鉅亨網新聞中心 2026-08-01 15:10

一場圍繞開源指令集架構 RISC-V 的攻防戰正在美國政壇醞釀。有消息指出，美國一名退役上校麥卡利斯特近日公開喊話，敦促眾議院外交事務委員會主席馬斯特將 RISC-V 納入出口管制範疇，理由是這套免費開放的架構，恐怕已成為中國半導體業繞過美方封鎖的關鍵缺口。

RISC-V 最初由加州大學柏克萊分校研發，最大特色在於「開放」，任何企業或機構都能免付專利費，自由運用這套指令集打造自家晶片。

‌



然而，正是這種不受單一國家或企業掌控的開放特性，如今卻被部分美國政界人士視為安全隱憂。

在麥卡利斯特看來，只要 RISC-V 持續開放，中國就等於在美方層層設限之外，握有一條完全自主可控的晶片研發路徑，無需仰賴任何一方點頭放行。

事實上，馬斯特近來在對中晶片議題上動作頻頻，不僅推動收緊半導體設備對中國的出口許可，還著手調查在美營運的中資企業。

他日前更在國會聽證會上示警，直指中國 AI 晶片已對美國構成實質威脅，並提出法案，要求先進 AI 晶片出口前須先送交國會審查。此次點名 RISC-V，被外界視為其對中國科技圍堵策略的延伸。

這股風向已讓中國本土晶片業者提前調整布局。據悉，已有中國國產 GPU 廠商的架構團隊坦言，出於對地緣政治不確定性可能導致 IP 授權中斷的疑慮，新一代架構幾乎全面轉向 RISC-V，ARM(ARM-US) 架構如今僅保留給海外客戶作為備選方案。

值得注意的是，RISC-V 國際組織其實早有防範動作。該組織的法人主體早在 2020 年便已從美國遷往瑞士，意圖以中立地位規避政治風險。但從目前局勢看來，瑞士的中立身分似乎仍難以攔下美方的管制意圖。

此外，在該組織最高決策層的高級會員中，來自中國的代表就占了五席，直接參與相關技術標準的制定工作。

有海外媒體分析認為，美方一邊持續卡緊先進設備出口，一邊又試圖將開源架構也一併納入管制，這種雙重圍堵的做法，反而可能倒逼中國加速自主研發腳步。

分析指出，對中國半導體產業而言，RISC-V 長期被視為擺脫 x86 與 ARM 兩大外部生態體系桎梏，在 AI 時代另闢蹊徑的「第三條路」。