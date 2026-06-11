鉅亨網編輯林羿君 2026-06-12 03:48

英特爾 (INTC-US) 股價今年以來已翻漲 2 倍，但美銀證券指出，這家晶片大廠目前仍被市場嚴重低估，投資人正與其真正的成長潛力擦身而過。

看空翻多！美銀罕見連升兩級喊買英特爾 目標價看135美元。(圖:shutterstock)

英特爾週四 (11 日) 股價上漲 5.6% 至 113.06 美元，主因是美銀證券（BofA Securities）罕見地將英特爾的投資評等「連升兩級」，從原本的「劣於大盤」一口氣調升至「買進」（Buy），並將目標價由 96 美元大幅上調至 135 美元。

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分析師指出，英特爾有望在蓬勃發展的伺服器處理器（CPU）市場中奪下更大份額。

根據美銀的預測模型，到了 2030 年，該市場規模將達到 1,700 億美元；屆時英特爾的伺服器 CPU 銷售額，預期將突破 400 億美元，相當於囊括了約四分之一的整體潛在市場（TAM）。

至關重要的是，美銀也十分看好英特爾的晶圓代工業務。該業務在去年此時還被外界視為欲振乏力，雖然目前仍處於虧損狀態，但在客戶端已穩步取得進展。

美銀指出，目前僅有 16% 的主流基金在投資組合中配置了英特爾，雖然該比例較上月微幅攀升了三個百分點，但整體籌碼水位依舊偏低。

分析師在報告中指出，鑑於機構法人的持股比重仍處於相對低檔，未來若有更多機構資金開始布局，將有機會帶動持股結構擴大，進一步推升股價表現。

不過，這項看多論點並非毫無風險，主要的挑戰在於來自 Arm(ARM-US) 等對手更趨白熱化的競爭，以及 AI 支出若放緩可能衝擊 CPU 的銷售表現。