鉅亨網編譯段智恆 2026-06-11 23:30

隨著太空探索公司 SpaceX 即將啟動備受矚目的首次公開募股 (IPO)，美國散戶投資人似乎已開始提前調整部位。市場數據顯示，散戶近期不僅減碼半導體與 AI 概念股，甚至連科技股回檔時也未積極進場撿便宜，顯示部分資金正為 SpaceX 上市預留「彈藥」。

散戶提前備戰SpaceX IPO？資金撤出AI概念股引發市場關注(圖：REUTERS/TPG)

根據 Vanda Research 統計，美國散戶投資人已連續三個交易日賣超個股，為 2020 年 3 月疫情引發市場劇烈震盪以來首見。賣壓主要集中在晶片股及近年漲幅驚人的 AI 受惠股，引發市場對資金轉向 SpaceX 的揣測。

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SpaceX 被視為近年最受期待的 IPO 之一，不少散戶更是執行長馬斯克 (Elon Musk) 的忠實支持者。市場人士認為，相較於持續追逐已大漲的 AI 概念股，部分投資人更願意提前套現，等待參與這場可能改寫 IPO 紀錄的募資盛宴。

散戶獲利了結 AI 概念股 為 SpaceX 籌措資金

Vanda 全球總體策略師帕特爾 (Viraj Patel) 表示，目前市場跡象顯示，散戶投資人確實可能正在為未來幾檔大型 IPO 預留資金。

他指出，每年這個時間點通常會看到散戶更積極參與市場，但近期交易活動明顯低於正常水準，顯示部分投資人選擇暫時觀望。

數據顯示，散戶周一從個股市場撤出的資金規模創下 2023 年 11 月以來最大，隔天當科技股引領標普 500 指數下跌時，散戶也未像過去一樣大舉進場承接。

法國巴黎銀行 (BNP Paribas) 美國股票衍生性商品策略主管布特爾 (Greg Boutle) 認為，近期美光 (MU-US) 等散戶熱門個股表現疲弱，可能正反映投資人出售先前獲利豐厚的持股與槓桿產品，藉此籌措資金投入 SpaceX。

不過分析師也提醒，AI 題材降溫同樣是資金撤出的原因之一。隨著市場開始反思 AI 是否真能帶來先前預期的革命性經濟效益，部分投資人選擇趁高獲利了結，也屬合理現象。

值得注意的是，在市場風險偏好下降之際，太空概念股反而逆勢受到散戶青睞。Vanda 數據顯示，散戶對太空產業相關股票的買盤熱度已升至 2024 年以來最高水準。

OpenAI、Anthropic 接力上市 市場波動恐升溫

市場擔憂的不只是 SpaceX。除了這家火箭製造商外，Anthropic 與 OpenAI 也被視為未來數月最受矚目的潛在 IPO 案。

DA Davidson 科技研究主管盧里亞 (Gil Luria) 表示，投資人若想參與這些大型 IPO，勢必需要出售部分現有持股籌措資金，而科技股尤其可能成為主要資金來源。

富國銀行投資研究所 (Wells Fargo Investment Institute) 全球股票策略師比斯 (Douglas Beath) 認為，這類 IPO 熱潮未必會導致美股出現長期修正，但短期內確實可能增加市場波動。

他指出，目前股票已占美國家庭金融資產約 35%，創歷史新高。當散戶需要參與大型 IPO 時，很可能透過出售現有持股取得資金，進而對市場造成短期壓力。

儘管如此，散戶參與股市的比重其實已較迷因股熱潮時期下降。根據彭博行業研究 (Bloomberg Intelligence，BI) 數據，2026 年第一季散戶交易量占美股成交量比重約 17%，低於一年前近 21% 的水準。

然而，SpaceX 此次特別保留最高 30% 的發行股份供散戶認購，加上富達 (Fidelity) 將參與門檻降至僅需帳戶持有 2,000 美元資產，使市場普遍預期散戶參與度將遠高於一般 IPO。