鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-11 22:12

美國勞工部周四 (11 日) 公布，截至 6 月 6 日當周，首次申請失業救濟金人數增加 4,000 人至 22.9 萬人，不僅高於市場預期的 22 萬人，也創下今年 2 月以來最高水準。不過分析人士認為，數據仍處於歷史低檔區間，顯示美國就業市場整體仍具韌性。

截至 6 月 6 日當周，首次申請失業救濟金人數創下今年 2 月以來最高水準。(圖：ZeroHedge)

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根據數據，截至 6 月 6 日當周的首次申請失業救濟金人數升至 22.9 萬人，高於經濟學家預估的 22 萬人。反映短期波動的四周移動平均值則連續第三周攀升。

持續申請失業救濟金人數創近兩個月新高。(圖：ZeroHedge)

持續申請失業救濟金人數方面，截至 5 月 30 日當周增加 2.4 萬人至 179.5 萬人，創近兩個月新高。由於該數據被視為衡量求職難易度的指標，顯示部分失業勞工尋找新工作的時間可能正在拉長。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

分析指出，每年 5 月底陣亡將士紀念日 (Memorial Day) 假期過後，失業救濟申請數據往往容易出現波動。此外，美國許多學校在此時進入暑假，部分非教職員工可於長假期間申請失業救濟，季節性調整模型未必能完全反映這類變化，因此市場通常需要觀察數周數據後，才能判斷勞動市場是否出現實質轉弱跡象。

從州別來看，賓州、加州及明尼蘇達州的申請人數增幅最為明顯。未經季節性調整的數據同樣顯示，整體申請人數較前周增加。

儘管如此，美國勞動市場整體表現仍相對穩健。美國上周公布的 5 月非農就業報告顯示，就業人口已連續第三個月維持強勁成長，失業率則連續第三個月持穩於 4.3%。

不過部分領先指標已出現降溫跡象。全美獨立企業聯盟 (NFIB) 本周公布的調查顯示，企業就業指數已連續第三個月下滑，未來三個月計劃增聘員工的企業比例也降至六年來低點。

此外，近期科技業裁員消息持續增加，部分企業將裁員歸因於人工智慧 (AI) 導入。不過經濟學家指出，科技業員工通常可獲得較優渥的資遣方案，因此未必會立即申請失業救濟。

就業市場另一項值得關注的訊號是長期失業人口增加。5 月失業超過 27 周的人數升至 2021 年 12 月以來最高水準，失業中位數時間也由 4 月的 11 周延長至 11.6 周，創 2021 年 11 月以來最長，顯示部分失業者重新就業的難度正在上升。