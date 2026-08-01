鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導
阿里巴巴 (09988-HK) (BABA-US) 集團董事會主席、美國職業籃球隊布魯克林籃網主要所有者蔡崇信與妻子吳明華決定結束近 30 年婚姻。
美國《紐約郵報》旗下娛樂新聞媒體《Page Six》31 日（周五）公布這對夫婦發言人的聲明，表示這一決定由雙方共同作出，彼此仍保持尊重，離婚過程將以友好方式進行。
聲明表示，蔡崇信與吳明華近年關係逐漸轉變為共同經營事業、共同撫養子女的合作夥伴關係。雖然雙方在個人生活上逐漸疏遠，但商業合作關係仍會保持牢固和專業。
兩人於 1996 年 10 月結婚，育有三個孩子。目前蔡崇信主要居住在香港，吳明華主要居住在美國。
此次離婚不會改變雙方在布魯克林體育娛樂公司、布魯克林籃網隊和紐約自由人隊中的現有管理職務。蔡崇信將繼續擔任布魯克林體育娛樂公司董事長及籃網隊老闆，吳明華繼續擔任公司副董事長及自由人隊老闆。
聲明稱，雙方將繼續以所有者身份管理和支持球隊，現有專業管理團隊也會一如既往繼續運作。長期來看，兩人還計劃逐步讓三個成年子女參與相關公司經營。
不過，布魯克林體育娛樂公司目前並非完全由蔡崇信夫婦持有。2024 年科赫家族同意收購該公司 15% 少數股權，蔡崇信、吳明華及其家族保留其餘股份和公司控制權。
聲明明確表示，蔡崇信目前沒有出售任何阿里巴巴股票的計畫，擔任阿里巴巴集團董事會主席的職務也不會因離婚受到影響。
蔡崇信現年 62 歲，是阿里巴巴創始團隊成員之一。阿里巴巴官網資料顯示，他於 1999 年加入公司，自公司成立以來一直擔任董事，曾長期擔任財務長，並於 2013 年至 2023 年擔任執行副主席，2023 年 9 月起出任集團董事會主席。
他同時擔任螞蟻集團董事。他加入阿里之前，曾從事私募股權投資，並在美國律師事務所蘇利文 · 克倫威爾任職，擁有耶魯大學經濟學學士及法學博士學位。
吳明華現年 60 歲，她曾任淘寶香港業務總經理及美國運通副總裁，擁有史丹佛大學國際關係學士、國際政策碩士和哈佛商學院工商管理碩士學位。她還參與管理蔡崇信吳明華基金會、社會正義基金以及吳蔡人類運動表現聯盟等慈善和科研項目。
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