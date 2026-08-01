鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2026-08-01 14:27

美國《紐約郵報》旗下娛樂新聞媒體《Page Six》31 日（周五）公布這對夫婦發言人的聲明，表示這一決定由雙方共同作出，彼此仍保持尊重，離婚過程將以友好方式進行。

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聲明表示，蔡崇信與吳明華近年關係逐漸轉變為共同經營事業、共同撫養子女的合作夥伴關係。雖然雙方在個人生活上逐漸疏遠，但商業合作關係仍會保持牢固和專業。

兩人於 1996 年 10 月結婚，育有三個孩子。目前蔡崇信主要居住在香港，吳明華主要居住在美國。

此次離婚不會改變雙方在布魯克林體育娛樂公司、布魯克林籃網隊和紐約自由人隊中的現有管理職務。蔡崇信將繼續擔任布魯克林體育娛樂公司董事長及籃網隊老闆，吳明華繼續擔任公司副董事長及自由人隊老闆。

聲明稱，雙方將繼續以所有者身份管理和支持球隊，現有專業管理團隊也會一如既往繼續運作。長期來看，兩人還計劃逐步讓三個成年子女參與相關公司經營。

不過，布魯克林體育娛樂公司目前並非完全由蔡崇信夫婦持有。2024 年科赫家族同意收購該公司 15% 少數股權，蔡崇信、吳明華及其家族保留其餘股份和公司控制權。

聲明明確表示，蔡崇信目前沒有出售任何阿里巴巴股票的計畫，擔任阿里巴巴集團董事會主席的職務也不會因離婚受到影響。

蔡崇信現年 62 歲，是阿里巴巴創始團隊成員之一。阿里巴巴官網資料顯示，他於 1999 年加入公司，自公司成立以來一直擔任董事，曾長期擔任財務長，並於 2013 年至 2023 年擔任執行副主席，2023 年 9 月起出任集團董事會主席。

他同時擔任螞蟻集團董事。他加入阿里之前，曾從事私募股權投資，並在美國律師事務所蘇利文 · 克倫威爾任職，擁有耶魯大學經濟學學士及法學博士學位。