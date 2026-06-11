鉅亨網編譯段智恆 2026-06-12 02:00

甲骨文 (ORCL-US) 周四 (11 日) 盤中股價重挫 13%，市場擔憂其大舉投入人工智慧 (AI) 基礎建設所帶來的資本支出與財務壓力。若跌勢維持至收盤，將創下 2025 年 1 月以來最大單日跌幅，市值恐蒸發約 720 億美元。

甲骨文盤中股價重挫13% AI支出暴增與融資計畫引發市場疑慮(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，甲骨文盤中股價下跌 13%，每股暫報 176.07 美元。

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近年來，甲骨文積極搶攻 AI 雲端市場，陸續拿下 OpenAI 與 Meta(META-US) 等大型資料中心合作案，試圖挑戰亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US) 等雲端龍頭。然而，投資人開始質疑公司是否有足夠財務能力支撐如此龐大的擴張計畫。

甲骨文日前表示，本財年淨資本支出 (CapEx) 預計將達 700 億美元，主要用於加速興建 AI 資料中心，以滿足包括 OpenAI 在內客戶的需求。為支應相關投資，公司計劃再籌措 400 億美元資金，包括先前已公布的 200 億美元股票發行計畫在內，資金來源涵蓋股權與債務融資。

資料顯示，截至今年 5 月止的上一財年，甲骨文已透過債務融資籌得 430 億美元，另募得 50 億美元股權資金。隨著融資規模持續擴大，市場擔憂公司負債負擔將進一步增加。

Citizens JMP Securities 指出，甲骨文加速建設資料中心雖有助於搶攻 AI 商機，但短期內將壓縮毛利率，也讓投資人對資本支出規模、融資來源以及未來投資報酬率產生更多疑問。

Melius Research 分析師則認為，若 OpenAI、Anthropic 等客戶未來持續增加需求，甲骨文可能被迫進一步提高支出，而競爭對手也不太可能放慢投資腳步，使市場對其長期財務規劃更加審慎。

財務數據顯示，甲骨文 2026 財年的自由現金流赤字預計擴大至 237 億美元，遠高於 2025 財年的 3.94 億美元赤字，顯示 AI 擴張計畫正快速消耗現金。

市場也關注估值問題。根據 LSEG 統計，甲骨文未來 12 個月預估本益比約 24.6 倍，高於微軟的 20.5 倍，與亞馬遜的 25.2 倍相近。在面臨 CoreWeave (CRWV-US) 等 AI 雲端服務商競爭下，投資人對其高估值與高支出策略顯得更加敏感。