鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-08-05 22:30

明尼阿波利斯聯準銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 周三 (5 日) 表示，Fed 現在應開始以小幅、漸進的方式升息，以抑制仍高於 2% 目標的通膨，避免物價壓力日後變得根深柢固，迫使央行採取更激烈的緊縮措施。

別等通膨失控才下重手！卡什卡里催Fed現在就小步升息(圖：REUTERS/TPG)

卡什卡里接受《CNBC》訪問時表示，企業獲利表現亮眼，消費者與勞動市場也都維持穩健。在這種情況下，他看不出目前貨幣政策對經濟構成明顯限制，因此 Fed 仍有進一步升息的必要。

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他表示，Fed 並不需要大幅提高利率，而是應隨著更多經濟數據出爐，逐步把利率往上調整。卡什卡里認為，與其等到通膨問題惡化後被迫大幅升息，不如現在就以較小幅度開始行動。

卡什卡里是上周聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議中主張升息 1 碼的三名異議官員之一，其餘 9 名具投票權的官員則支持按兵不動，將聯邦資金利率目標區間維持在 3.5% 至 3.75%。Fed 今年以來始終維持利率不變，在勞動市場趨於穩定、通膨仍明顯高於目標之際，官員對政策方向的看法逐漸分歧。

雖然中東緊張局勢一度緩和、油價回落，帶動 6 月通膨數據略有改善，但卡什卡里對前景仍感到不安。他認為，一連串供給面衝擊持續對消費者造成壓力，Fed 必須採取行動。不過，他並未承諾支持 9 月升息，強調 9 月 15 日至 16 日會議前公布的數據將是決策關鍵。

相較之下，同樣擁有今年 FOMC 投票權的費城聯準銀行總裁鮑爾森 (Anna Paulson) 認為，目前利率已對經濟形成「溫和限制」，支持 Fed 繼續按兵不動。她並表示，上周支持維持利率不變，對她而言「並不是一個難以決定的選擇」。

卡什卡里也主張，Fed 應繼續向外界清楚說明面對不同經濟情境時可能採取的政策反應，讓市場與民眾了解央行的決策邏輯。他的看法與新任 Fed 主席華許 (Kevin Warsh) 近期減少前瞻指引的作法形成對比。卡什卡里表示，清楚說明 Fed 的「反應函數」仍有價值，之後可由市場自行判斷政策走向。