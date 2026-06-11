鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-12 04:00

世界盃足球賽將於本周開跑，MarketWatch 專欄作家 Mark Hulbert 建議，投資人此時最好選擇在股市場邊觀戰。

從歷史數據來看，美股在世界盃舉辦期間的表現往往不盡理想，尤其是在進入一戰定生死的「淘汰賽」階段時最為慘烈。

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以 2022 年世界盃為例，根據 Ned Davis Research 的市場周期紀錄，儘管當時股市正處於強勁的牛市之中，但單單在淘汰賽階段，標普 500 指數便重挫 5.4%，而追蹤全球股市的 Vanguard 全球股票 ETF(VT-US) 也同步下跌 4.6%。

今年夏季的世界盃即將於周四 (6 月 11 日) 正式開踢，並預定 7 月 19 日舉行決賽。其中最容易引發市場情緒震盪的淘汰賽階段，則將於 6 月 28 日登場。

Hulbert 指出，2022 年的重挫並非單一特例，而是與長期的歷史實態完全吻合。在行為經濟學領域一份名為《體育情緒與股票報酬》(Sports Sentiment and Stock Returns) 的知名學術研究中，學者分析了 1973 年至 2004 年間的世界盃數據，發現一個顯著的「不對稱心理現象」：當一個國家的國家隊在淘汰賽中不幸戰敗，該國股市在比賽隔日便會湧現顯著的悲觀賣壓，導致報酬率遠低於平均水準。

令人意外的是，研究人員並未發現相反的「贏球蜜月效應」——也就是說，勝出國家的股市並不會因為球隊晉級而出現相應的暴漲。

因此，在「贏球不漲、輸球暴跌」的非對稱結構下，由於每場淘汰賽必定會誕生一個戰敗國，這股悲觀情緒便會拖累全球股市在世界盃期間整體走弱。

另一項針對 1950 年至 2007 年世界盃期間股市表現的學術研究也印證這個觀點：歷史上，美國股市在世界盃舉辦期間，平均會出現 2.6% 的跌幅。

許多投資人可能很難相信，球賽勝負竟然會對看似毫無關聯的金融市場產生如此重大的衝擊。然而，這與行為經濟學領域日益增加的研究成果不謀而合，這些研究均指出，人類的集體情緒往往會嚴重扭曲其理性的決策與風險評估。

行為經濟學中最常被引用的另一項經典研究，充分展現出這種情緒扭曲行為。該研究在 1991 年波斯灣戰爭爆發前夕，對美國大學美式足球迷進行了一項問卷調查：在經歷一場重大比賽後，研究人員詢問球迷是否認為美國與伊拉克之間會真正開戰，以及若開戰會造成多少人員傷亡。