鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-10 10:44

全球高頻寬記憶體（HBM）大廠美光科技 (MU-US) 近期股價從歷史高點重挫逾 20%，儘管其人工智慧（AI）相關業務仍持續高速成長，市場對 AI 硬體需求能否延續的疑慮，已讓投資人信心動搖，分析則認為，投資人不應急著在財報前入場「抄底」。

美光財報前下跌能買嗎？分析警告：別急著入場「抄底」。(圖：Shutterstock)

根據《The Motley Fool》報導，在 AI 運算架構中，高頻寬記憶體扮演不可或缺的角色。輝達 (NVDA-US) 與超微半導體 (AMD-US) 的資料中心 GPU 雖提供主要運算能力，但若缺乏足夠的 HBM 支撐，資料讀取便會出現瓶頸，導致 AI 應用效能低落。

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近期，美光已開始生產新一代 HBM4 高頻寬記憶體晶片。相較於前一代 HBM3E 產品，HBM4 的記憶體容量提升了 60%，同時能源效率也提高了 20%。

對於持續追求更快運算速度、並希望降低成本的 AI 開發商而言，這樣的組合可說是理想選擇。

輝達將在其新一代 Vera Rubin GPU 系統中採用美光的 HBM4 高頻寬記憶體晶片，相關產品預計於今年下半年開始出貨。

市場普遍預期，Vera Rubin 將成為業界性能最強大的 AI 開發資料中心平台之一，為 AI 訓練與推論提供更高的運算能力與效率。

HBM 市場去年規模達 350 億美元，美光預估至 2028 年將近乎三倍成長至 1,000 億美元。目前美光 2026 年全年 HBM 產能已全數售罄，短期需求疑慮相對有限。

值得注意的是，受惠於 AI 相關記憶體產品需求強勁，美光在截至今年 2 月底的 2026 會計年度第二季，繳出 238 億美元的總營收，年增幅高達 196%，較前一季的 56% 大幅加速。

而更驚人的成長可能還在後頭。

即將於 6 月 24 日公布的第三季財報，市場更預期營收將達 335 億美元，年增率上看 260%。在記憶體短缺帶來的強大定價權支撐下，公司每股盈餘預估可達 18.90 美元，年增幅驚人，約達 1,025%。

美光本益比看似便宜，隱憂卻不容忽視

以目前股價計算，美光本益比約為 40.8 倍，略高於那斯達克 100 指數的 35.2 倍。然而若以華爾街預估的 2027 會計年度每股盈餘 105.95 美元換算，遠期本益比僅約 8.1 倍，表面上極具吸引力。

不過，分析師指出兩大潛在風險不可輕忽，可能是讓美光股價在上週重挫 20% 後進一步承壓的風險。

風險一：記憶體價格終將回歸正常

目前 AI 熱潮推升 HBM 與高階記憶體需求，美光因此擁有極強的議價能力。但隨著全球記憶體供應商積極擴充產能，未來一至兩年內供需失衡狀況可能逐步改善，記憶體價格也有望回歸正常水準。

一旦價格下降，美光要維持目前驚人的獲利成長將變得更加困難。甚至在某個階段，公司獲利可能出現衰退，因此目前看似便宜的估值，實際上未必如表面那麼有吸引力。

風險二：AI 硬體需求可能接近高峰

如果 AI 基礎設施投資開始降溫，記憶體價格回落的速度可能比預期更快。

上週三，晶片大廠博通 (AVGO-US) 公布 AI 半導體業務的兩項營收展望，分別涵蓋下一季及下一會計年度，但兩項預測均低於華爾街預期。這使部分分析師開始思考，AI 硬體需求是否正逐漸接近高峰。

若市場需求成長趨緩，投資人目前對整體 AI 晶片產業所給予的高估值，可能顯得過於樂觀。

需求降溫的訊號不只來自晶片產業。上個月，Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 執行長皮查伊（Sundar Pichai）表示，許多企業客戶已開始抱怨 AI 使用成本持續上升。

作為 Anthropic 的重要客戶之一，Uber 原本編列的 2026 年 AI 預算，竟因價格持續上漲而在短短四個月內就幾乎用罄，這樣的成本增長顯然難以長期維持。

報導指出，綜合以上因素來看，投資人不應因為美光近期股價回檔就急著進場抄底。

分析指出，即使美光在 6 月 24 日公布的第三季財報表現亮眼，甚至遠超市場預期，華爾街關注的焦點也不會只是過去一季的成績，而是未來的成長前景。