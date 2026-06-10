鉅亨網編譯陳又嘉 2026-06-10 08:40

《Yahoo Finance》報導，AI 新創公司 Anthropic 周二 (9 日) 推出旗下迄今最強大 AI 模型——Claude Fable 5，這也是該公司首款所謂「Mythos 級」系列模型。

Anthropic 於今年 4 月首度公開 Claude Mythos Preview，當時指出，儘管該模型並非專為資安用途打造，卻展現出在各大作業系統及網頁瀏覽器中尋找漏洞的強大能力。

‌



作為合作的一部分，Anthropic 向這些企業提供 Mythos Preview 的搶先使用權，協助它們尋找並修補軟體漏洞。

與僅限特定機構使用的 Mythos Preview 不同，Anthropic 此次決定將 Claude Fable 5 向一般大眾開放。公司表示已在模型中加入安全機制，限制其回應「高風險領域」問題，例如網路安全與生物科技。

若使用者對這些領域主題提出相關問題，系統將自動改由 Claude Opus 4.8 模型回應。

Anthropic 表示，公司進行了廣泛測試，以確認使用者是否能夠誘使 Fable 5 提供不應提供的內容。公司也舉辦了外部漏洞懸賞 (Bug Bounty) 計畫，累計超過 1,000 小時測試時間，但並未發現任何能全面破解模型限制的通用越獄 (Universal Jailbreak) 方法。Anthropic 也與外部機構合作，嘗試繞過模型防護機制，結果同樣未能成功。

除了推出 Claude Fable 5 之外，Anthropic 也宣布，先前透過 Project Glasswing 獲得 Mythos Preview 使用權的客戶，將直接升級至 Mythos 5 版本。

價格方面，Anthropic 表示，輸入內容每 100 萬個 Token 收費 10 美元，輸出內容每 100 萬個 Token 收費 50 美元。此收費標準適用於 Claude Fable 5 與 Mythos 5 兩款模型。