鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 13:00

隨著 SpaceX 即將進行可能是史上規模最大的 IPO，學界與市場觀察人士正拉響警報，因來自 ETF 的巨額「機械性需求」恐形成一套危險的反應機制，進一步扭曲市場價格，讓這場資本盛宴變成一場對被動投資者的「收割」。

根據指數再平衡預測機構 Intropic 的數據，在那斯達克、富時羅素 (FTSE Russell) 與 MSCI 修改規則、加速將 SpaceX 納入指數的背景下，上市僅 15 天後，SpaceX 約 30% 的自由流通股將由被動投資者持有，這代表無論基本面如何，基金經理人都必須在指數生效日「被迫買入」。

‌



哈佛商學院助理教授 Marco Sammon 指出，這種「競相納入」反映了指數編製商之間的隱性競爭。「這很可能是個典型案例：指數編製方法，而非基本面，對價格產生了巨大影響。」

根據 Sammon 研究，被快速納入指數的公司，在納入前平均跑贏市場約 5 個百分點，但這一漲幅通常在三周內回吐，這種現象被稱為對被動投資者徵收的「影子稅」，他們被迫在高檔買進，而發行公司卻無法直接向這些基金出售股票。

更嚴峻的是，加速納入指數壓縮了套利者的時間窗口。在流動性本就偏低的 IPO 初期，套利者來不及建立足夠庫存來平抑波動，導致價格衝擊被放大。

Intropic 警告，這可能引發「反身性循環」，也就是套利資金為迎接被動買盤提前建立部位推高市值，而市值又決定了指數權重，進一步吸引更多資金流入。

目前，被動投資工具已佔美股基金資產約 60%。儘管那斯達克經濟學家 Phil Mackintosh 認為，加速納入有助於指數反映經濟現實，但對 SpaceX 而言，機械性買盤恐干擾 IPO 關鍵階段的價格發現機制。

隨著 OpenAI 與 Anthropic 等 AI 巨頭也準備上市，市場正密切關注 SpaceX 是否會成為檢驗「被動投資影響力」的里程碑。