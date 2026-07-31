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華爾街開始挑AI贏家！亞馬遜開盤狂飆逾13%、蘋果慘跌近9%

鉅亨網編譯段智恆

亞馬遜與蘋果周五 (31 日) 開盤股價走勢呈現巨大反差，亞馬遜暴漲逾 13%，蘋果則重挫近 9%，顯示投資人正根據企業財報與人工智慧 (AI) 策略，挑選新一輪科技股贏家。

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華爾街開始挑AI贏家！亞馬遜開盤狂飆逾13%、蘋果慘跌近9%(圖：REUTERS/TPG)

截稿前，亞馬遜 (AMZN-US) 周五盤中股價上漲 13.52%，每股暫報 267.34 美元；蘋果 (AAPL-US) 盤中股價下跌 8.63%，每股暫報 304.64 美元。


兩家公司均於周四盤後公布第二季財報。蘋果獲利、營收及 iPhone 銷售額全數優於市場預期，但本季財測疲弱，成為股價遭到拋售的主因。

蘋果預估，本季營收將成長 9% 至 11%，低於 LSEG 調查分析師預期的 12%。公司表示，供應限制正在影響成長，除了關鍵零組件記憶體嚴重短缺外，先進晶片製造產能競爭也日益激烈。

供應吃緊已促使蘋果調高 Mac 與 iPad 售價，分析師預期 iPhone 也可能於今年漲價。儘管市場需求依然強勁，投資人仍擔心成本升高及供貨不足，將限制蘋果短期營收成長。

相較之下，亞馬遜第二季雲端運算業務營收年增 37%，創 2021 年以來最快增速。亞馬遜網路服務 (AWS) 是公司大部分 AI 相關營收的主要來源，其強勁表現反映企業對 AI 產品及運算資源的需求持續升溫。

亞馬遜同時將今年資本支出預估由 2,000 億美元調高至 2,200 億美元，持續擴建 AI 基礎設施。市場近期愈來愈擔心大型科技公司投資速度超越實際需求，但 AWS 的高速成長，讓投資人相信亞馬遜的龐大支出能夠帶來回報。

Forrester 首席分析師 Tracy Woo 表示，AWS 的強勁成長清楚顯示，亞馬遜的基礎設施投資正在滿足市場需求，而非過度超前部署。

亞馬遜今年以來股價表現相對落後，即使計入周五漲幅，累計僅上漲約 4%；蘋果同期則上漲 23%。蘋果先前因未大舉擴張 AI 資本支出，被視為重金投資 AI 科技巨頭的替代選擇，但這項優勢如今受到供應瓶頸考驗。

大型科技股走勢正隨 AI 策略明顯分歧。Meta(META-US)周四重挫 8%，微軟 (MSFT-US) 卻大漲 15%，加上亞馬遜與蘋果周五走勢分歧，顯示投資人不再全面追捧科技股，而是更重視 AI 支出能否轉化為實際營收與獲利。


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