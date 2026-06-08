鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-08 21:42

美股主要指數周一 (8 日) 開盤走高，收復上周五部分失土。隨著晶片股在前一交易日遭遇重挫後吸引逢低買盤進場，加上市場對 AI 投資熱潮前景仍抱持信心，以及中東緊張局勢出現降溫跡象，帶動風險資產回升。

投資人同時關注本周即將公布的美國通膨數據，以及聯準會 (Fed) 未來利率路徑，以評估近期能源價格上漲對物價與經濟的影響。

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截稿前，道瓊工業指數漲近 80 點或近 0.2%，那斯達克綜合指數漲近 280 點或近 1.1%，標普 500 指數漲近 0.6%，費城半導體指數漲近 4.7%。台積電 ADR 漲逾 3.2%。

美股主要指數期貨周一反彈，科技股在上周五遭遇重挫後吸引逢低買盤進場，帶動市場情緒回穩。儘管以色列與伊朗再度交火推升油價、加深市場對通膨壓力的擔憂，但投資人仍押注企業獲利與 AI 熱潮將持續支撐美股表現。

晶片股吸引逢低買盤 AI 族群止跌反彈

投資人目前面臨多重挑戰，包括中東局勢升溫、能源價格推升通膨風險，以及市場擔憂 AI 概念股漲勢是否過熱。此外，愈來愈多企業透過發行新股籌措 AI 投資資金，也引發市場對資金承接能力的疑慮。

RBC BlueBay Asset Management 策略師貝爾 (Michael Bell) 指出，目前股市面臨三大風險，包括荷莫茲海峽持續封閉、通膨與利率上升速度超出預期，以及投資人對表現強勁資產進行獲利了結，因此適度避險與分散投資仍有必要。

市場聚焦 CPI 與 Fed 路徑 升息預期再度升溫

除了地緣政治風險外，本周市場焦點將轉向美國 5 月消費者物價指數 (CPI) 報告。市場預估，5 月 CPI 年增率將達 4.2%，創逾三年來新高，反映能源價格上漲持續向整體物價擴散。

歐洲央行預料將於本周四宣布自 2023 年以來首次升息，而市場也開始關注聯準會 (Fed) 主席華許 (Kevin Warsh) 下周主持的首次利率會議。利率交換市場顯示，交易員預期 Fed 今年底前至少升息 1 碼。

CG Asset Management 投資組合經理拉札 (Hassan Raza) 表示，在 CPI 公布前，逢低承接買盤可能保持謹慎，因為沒有人願意在數據證實能源成本正滲透至核心通膨之前大舉加碼風險資產。

儘管短期波動加劇，部分華爾街機構仍對後市保持樂觀。摩根士丹利策略師威爾森 (Mike Wilson) 認為，近期美股修正是「不可避免且健康的」，有助於延續今年稍晚的漲勢。花旗則將標普 500 年底目標價上調 9.7% 至 8100 點，理由是企業獲利預期大幅改善。

Nuveen 全球投資策略主管庫柏 (Laura Cooper) 表示，目前事件風險尚未改變投資人逢低買進的習慣，在缺乏新的負面催化劑下，市場對美國經濟與企業獲利仍保有相當信心。

截至台北時間周一（8 日）21 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價上漲 1.90%，至每股 209.01 美元

輝達 (盤前上漲 2.3%，此前公司宣布與南韓記憶體大廠 SK 海力士(SK Hynix) 建立合作關係，雙方將攜手提供先進記憶體技術，支援輝達擴大 AI 工廠 (AI Factory) 建設需求，進一步強化 AI 基礎設施布局。

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 9.11%，至每股 287.46 美元

美光 (MU-US) 早盤股價上漲 8.69%，至每股 939.10 美元

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

有著「華爾街最準分析師」之稱的美銀首席策略師哈特內特，上周曾提到了科技股因 AI 泡沫破裂而面臨的清算風險。他當時列出了一份近期的財經日曆大事件，直言 6 月市場充斥著密集的宏觀事件，可能成為引發市場進一步下行的「潛在催化劑」。在最新的周度資金流向觀察報告中，哈特內特延續了先前的觀點，並再次提醒人們「繁榮和泡沫可能皆終結於債券」。