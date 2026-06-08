鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-08 19:40

油價周一 (8 日) 震盪走高，以色列與伊朗再度交火引發市場對中東局勢升溫及停火協議破局的擔憂，國際油價盤中一度大漲逾 4%。不過，美國總統川普表示以伊雙方有意立即停火後，油價漲幅收斂，美股期貨同步反彈，那斯達克 100 指數期貨盤前勁揚逾 1%。

截稿前，8 月交割的布蘭特原油期貨上漲 1.49%，至每桶 94.66 美元；7 月交割的西德州原油期貨上漲 1.86%，至每桶 92.08 美元。

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以色列國防軍 (IDF) 表示，以色列空軍周一對伊朗西部及中部軍事目標發動攻擊。此前，伊朗於周日向以色列發射飛彈，為停火生效以來首次直接攻擊以色列，引發外界對中東衝突再度擴大的憂慮。

白宮證實，川普已聽取相關情勢簡報。川普日前接受福斯新聞訪問時表示，伊朗的飛彈攻擊「肯定無助於談判」，但他周一仍透過 Truth Social 表示，以色列與伊朗雙方都有意立即停火，並稱最終和平協議談判仍在進行中。

不過，參與德黑蘭與華府談判的一名伊朗官員對媒體表示，在目前情勢下，與川普政府達成協議已不再可行，顯示雙方分歧依然存在。

伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 則指控美國海上封鎖措施及黎巴嫩相關軍事行動已違反停火協議，並警告美國及其盟友在區域內的基地與資產已成為「合法目標」。

儘管以伊衝突再度升溫，投資人逢低布局科技股，美股期貨周一呈現反彈走勢。標普 500 指數期貨上漲 0.6%，那斯達克 100 指數期貨勁揚 1.1%，道瓊期貨上漲約 85 點。

另一方面，石油輸出國組織與盟國 (OPEC+) 同意自 7 月起每日增產 18.8 萬桶，這是荷莫茲海峽封閉以來第四度上調產量目標。不過，市場目前更關注中東地緣政治風險，增產消息未能有效抑制油價漲勢。