鉅亨網編譯段智恆 2026-06-08 20:33

伊朗外交部周一 (8 日) 表示，伊朗已停止對以色列的軍事行動，但警告若以色列國防軍 (IDF) 持續在黎巴嫩展開軍事行動，德黑蘭將恢復軍事回應，顯示中東局勢雖出現降溫跡象，停火前景仍充滿不確定性。

伊朗與以色列周日晚間再度爆發軍事衝突，為美國與伊朗今年 4 月達成停火協議以來，雙方首次直接交火。伊朗向以色列北部發射飛彈，指控以方持續空襲黎巴嫩、違反停火協議，包括周日對貝魯特南郊發動攻擊。

‌



以色列則表示，已對伊朗境內戰略防禦系統發動大規模打擊，以回應伊朗的飛彈攻擊。雙方互相指責對方破壞停火安排，也讓外界擔憂衝突可能進一步擴大。

儘管局勢一度升溫，美國總統川普仍強調外交談判持續進行。他周一在 Truth Social 發文表示，以色列與伊朗雙方都有意立即停火，相關和平協議的最終談判仍在推進中。

川普寫道：「以色列與伊朗雙方都希望立即停火！關於和平的最終談判正在進行中，除非被無知或愚蠢阻礙。封鎖措施將維持並全面執行，直到達成最終協議為止。」他並表示，美國將持續維持對伊朗港口的封鎖措施，直到達成最終和平協議為止。

川普稍早也曾呼籲雙方立即停止交火。他在接受英國《金融時報》訪問時表示，以色列總理尼坦雅胡最終別無選擇，只能接受美國斡旋的協議，因為相關談判仍由華府主導。

然而，伊朗對與華府達成協議的態度似乎仍趨於保留。一名參與華府與德黑蘭談判的伊朗官員表示，在目前情勢下，與川普政府達成協議已不再可行，並將黎巴嫩局勢惡化及近期衝突升級歸咎於美國政策。

分析人士指出，雖然伊朗宣布停止對以色列的軍事行動，為市場帶來部分緩解訊號，但若以色列持續擴大對黎巴嫩境內目標的打擊，區域衝突仍有再次升級的風險。