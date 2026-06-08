鉅亨網編譯段智恆 2026-06-08 21:20

康寧 (GLW-US) 周一 (8 日) 盤前大漲逾 9%，亞馬遜 (AMZN-US) 盤前上漲約 1%。此前雙方宣布達成一項為期多年的合作協議，亞馬遜將投入數十億美元採購光纖產品，以支援其在美國快速擴張的 AI 資料中心布局。

搭上AI基建熱潮！康寧拿下亞馬遜大單 盤前股價大漲逾9%(圖：REUTERS/TPG)

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根據雙方聲明，這項合作將為康寧位於北卡羅來納州的工廠創造約 1,000 個工作機會。隨著 AI 運算需求激增，資料中心之間以及伺服器機櫃與晶片之間對高速連接的需求快速成長，康寧提供的光纖電纜與網路解決方案已成為 AI 基礎設施的重要組成部分。

亞馬遜表示，其資料中心支撐全球數百萬用戶與企業使用的各項服務，而康寧的光纖產品則是這些基礎設施的關鍵元件。雙方認為，這項投資不僅有助於推動 AI 發展，也將進一步強化美國製造業與就業市場。

此次合作也將擴大康寧在北卡州的光纖技術人才培訓計畫。亞馬遜雲端服務 (AWS) 執行長賈曼 (Matt Garman) 表示，亞馬遜在當地的投資已創造超過 2.6 萬個工作機會，公司去年更承諾投入 100 億美元擴建北卡州資料中心。

對成立已有 175 年的康寧而言，AI 浪潮正成為推動業務成長的新引擎。隨著大型雲端服務供應商與 AI 實驗室競相擴建運算能力，市場對光纖基礎設施的需求大幅提升。康寧股價今年以來已上漲逾一倍，自 2023 年底以來累計漲幅接近 6 倍。

康寧近年來也陸續獲得科技巨頭支持。輝達 (NVDA-US) 今年 5 月承諾投資最高 32 億美元，支持康寧興建 3 座專門服務輝達的先進製造工廠；Meta(META-US)則於今年 1 月宣布投入最高 60 億美元，協助康寧擴建北卡州光纖電纜工廠，預計同樣可創造約 1,000 個工作機會。

雖然康寧最廣為人知的產品是蘋果 (AAPL-US)iPhone 所採用的顯示器玻璃，但光通訊業務目前已成為公司規模最大且成長最快的事業。自 1970 年發明長距離通訊光纖技術以來，康寧已為全球建置數百萬英里的光纖網路，而隨著 AI 資料中心建設熱潮持續升溫，相關需求可望進一步擴大。