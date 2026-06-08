鉅亨網編譯段智恆 2026-06-09 00:30

嘉信理財研究中心 (Schwab Center for Financial Research) 固定收益研究與策略主管馬丁 (Collin Martin) 表示，在美國通膨壓力持續偏高且就業市場維持強勁的情況下，聯準會 (Fed) 升息門檻正逐漸降低，市場對升息的預期也正在升溫。

馬丁周一接受《彭博電視》訪問時表示，如果單純從經濟數據來看，目前已具備升息理由。他指出，美國通膨已連續五年高於理想水準，且近期走勢再度惡化，顯示物價壓力仍未受到有效控制。

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他表示，上周公布的美國 5 月就業報告進一步強化市場對升息的預期。當月新增就業人數優於所有市場預測，帶動美債遭到拋售，也促使交易員完全反映 Fed 今年底前升息 1 碼的可能性。

不過，馬丁目前的基本情境仍是 Fed 將維持較長時間按兵不動。他認為，在高度不確定的環境下，決策官員仍希望觀察未來幾個月的經濟數據，再決定下一步政策方向。

Fed 將於 6 月 16 日至 17 日召開利率決策會議，這也是新任主席華許 (Kevin Warsh) 上任後首次主持會議。就在會議前夕，美國總統川普再度公開呼籲 Fed 降息，並強調「沒有任何升息理由」。

川普是在接受《NBC》節目《Meet the Press》訪問時發表上述言論，並再次要求 Fed 降低借貸成本，以支撐經濟成長。

然而，部分華爾街機構已開始調整對 Fed 政策的預測。高盛日前取消原先預估 Fed 將於今年 12 月降息的看法，並將首次降息時間延後至 2027 年。

馬丁認為，Fed 短期內可能先將政策立場從偏向寬鬆轉為中性。他指出，若伊朗戰爭持續推升能源價格，加劇通膨壓力，同時美國就業市場依舊穩健，Fed 立場未來甚至可能進一步轉向鷹派。