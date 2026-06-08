鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-08 19:17

美國總統川普周一 (8 日) 表示，以色列與伊朗都有意立即達成停火，雙方關於最終和平協議的談判仍在進行中，但他警告，任何「無知或愚蠢」的行為都可能干擾進展。

以伊衝突未歇卻現轉機？川普稱雙方有意立即停火(圖：REUTERS/TPG)

川普在 Truth Social 發文指出：「以色列與伊朗雙方都希望立即停火！關於『和平』的最終談判正在進行中，除非被無知或愚蠢阻礙。封鎖措施將維持並全面執行，直到達成最終協議為止。事情應該會很快推進。」

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圖：川普 Truth Social

他稍早也發文呼籲以伊雙方立即停止交火，試圖為近期再度升溫的衝突降溫。

儘管川普強調外交努力持續推進，但以色列與伊朗近期再度爆發軍事衝突，使停火前景蒙上陰影。以色列國防軍 (IDF) 表示，周一對伊朗戰略防禦系統發動大規模打擊，以回應伊朗日前對以色列發射飛彈。以軍並稱已偵測到來自伊朗的飛彈威脅，防空系統已啟動攔截。

伊朗方面則將緊張局勢歸咎於美國與以色列。伊朗國會議長卡利巴夫 (Mohammad Bagher Ghalibaf) 表示，美國持續對伊朗實施海上封鎖，以及以色列在黎巴嫩的軍事行動，都已違反停火協議，使美國及其盟友在區域內的資產成為合法攻擊目標。

伊朗外交部發言人巴格海 (Esmail Baghaei) 也警告，美國必須為任何局勢升級承擔後果。伊朗革命衛隊則強調，先前停火安排是以各戰線全面停火為前提，若遭到進一步攻擊，伊朗將採取更廣泛回應。

白宮官員透露，川普已聽取有關衝突升溫的簡報。根據《Axios》報導，川普在以色列展開報復行動前，曾與以色列總理尼坦雅胡通話，希望勸阻進一步軍事打擊。

川普日前接受《福斯新聞》訪問時表示，近期飛彈攻擊「肯定無助於談判」。他隨後也向英國《金融時報》(FT) 表示，尼坦雅胡最終將不得不接受美國斡旋的協議，因為「主導權掌握在美國手中」。

不過，伊朗對與華府達成協議的態度似乎趨於保留。一名參與談判的伊朗官員表示，在目前情勢下，與川普政府達成協議已不再可行，並將黎巴嫩局勢惡化與近期衝突升級歸咎於美國政策。