鉅亨網編譯段智恆 2026-06-01 21:20

歐盟正計畫對高度敏感的政府雲端運算標案祭出更嚴格規範，可能使亞馬遜 (AMZN-US)、微軟(MSFT-US) 及 Alphabet 旗下 Google(GOOGL-US)等美國科技巨頭難以參與部分關鍵公共專案。根據《路透》取得的文件，相關提案將納入歐盟即將推出的《雲端與人工智慧發展法案》(Cloud and AI Development Act)，作為強化科技主權的重要措施之一。

歐盟科技事務執委維爾庫寧 (Henna Virkkunen) 預計於本周三 (3 日) 公布這項法案，內容涵蓋多項降低歐洲對美國科技企業依賴的政策，同時扶植本土科技產業發展。草案顯示，未來涉及銀行、能源、醫療等關鍵領域的雲端服務採購案，將設定更嚴格的資格條件。

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歐盟官員近年愈來愈擔憂，美國政府可能依據《雲端法案》(Cloud Act) 等法律要求美國企業交出資料，即使相關數據儲存在美國境外亦然。因此，歐盟希望透過提高主權與資料安全要求，降低敏感資訊遭外國政府存取的風險。

文件顯示，除了強調資料主權外，歐盟還擬在標案評選中納入強制性的非價格因素，包括優先考量於歐盟境內開發的軟體與硬體產品。此舉可能進一步削弱美國大型科技公司的競爭優勢，並為歐洲本土供應商創造更多機會。

歐盟執委會未對法案細節發表評論，但表示即將推出的科技主權方案對提升歐洲自身技術能力、競爭力與安全性至關重要。

不過，這項計畫仍須獲得歐盟成員國及歐洲議會支持，未來數月將進入立法協商程序，內容也可能有所調整。分析人士指出，若相關規範最終落實，恐引發美國政府不滿。華府近年已多次批評歐盟針對大型科技平台的監管措施，包括要求科技公司打擊非法及有害內容等法規。