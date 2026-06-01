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中東局勢急轉直下！伊朗停止與美溝通 揚言封鎖荷姆茲海峽

鉅亨網編譯段智恆

伊朗官媒相關媒體《塔斯尼姆通訊社》(Tasnim) 周一 (6/1) 報導，伊朗談判代表將停止透過第三方向美國傳遞訊息，並揚言全面封鎖荷姆茲海峽，以回應其所稱的停火協議持續遭到違反。

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中東局勢急轉直下！伊朗停止與美溝通 揚言封鎖荷姆茲海峽(圖：REUTERS/TPG)

報導指出，伊朗此舉主要針對以色列近期在黎巴嫩對真主黨 (Hezbollah) 發動的軍事行動。真主黨長期獲得伊朗支持，被視為德黑蘭在中東地區的重要盟友。


《塔斯尼姆通訊社》引述相關聲明指出，在以色列完全撤出黎巴嫩占領區，並停止對黎巴嫩與加薩走廊的一切攻擊前，「不會進行任何對話」。報導並稱，伊朗及其支持的「抵抗陣線」已決定全面封鎖荷姆茲海峽，並可能擴大至曼德海峽 (Bab el-Mandeb Strait) 等其他戰線，以懲罰以色列及其支持者。

消息傳出後，市場對美伊透過外交途徑結束衝突的期待迅速降溫，國際油價應聲大漲逾 5%。投資人擔憂，若荷莫茲海峽面臨封鎖風險，全球能源供應可能進一步受擾，推升原油價格與通膨壓力。

美伊衝突目前已進入第四個月，外界原先期待雙方能透過談判達成至少暫時停火的協議。不過，《塔斯尼姆通訊社》的最新報導顯示，相關外交努力可能遭遇重大挫折。川普三天前曾表示，將在白宮戰情室召開會議，決定是否接受一項與伊朗達成的協議，以至少暫時停止衝突，但會議最終未做出決定。

此後，美國與伊朗再度相互發動攻擊，進一步削弱原本已多次遭破壞的停火安排。同時，以色列也加強在黎巴嫩的軍事行動。根據路透報導，以色列總理納坦雅胡已下令對真主黨控制的貝魯特郊區發動攻擊。

伊朗外交部長阿拉奇 (Abbas Araghchi) 周一在社群平台 X 發文表示，美伊停火協議適用於所有戰線，包括黎巴嫩在內，任何一處違反停火都等同於違反整體協議。他警告，美國與以色列必須為任何違反停火的後果負責。

荷姆茲海峽是全球最重要的能源運輸通道之一，在戰前約承擔全球五分之一的石油運輸量。自衝突爆發以來，該海峽航運已大幅減少，船舶通行量遠低於戰前每日逾百艘的水準。市場原本期待美伊達成協議後可望全面恢復航運，但隨著談判前景惡化，相關樂觀情緒迅速消退。

截至目前為止，白宮尚未回應《塔斯尼姆通訊社》的報導，美軍中央司令部 (CENTCOM) 則拒絕評論。川普周一稍早則在 Truth Social 發文表示，伊朗「真的很想達成協議」，並呼籲外界保持耐心，強調局勢最終將獲得妥善解決。


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