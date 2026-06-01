鉅亨網編譯段智恆 2026-06-01 22:40

印度與美國正加快推進雙邊貿易協議談判，印度政府消息人士表示，新德里將在本週與美方官員會談時，重點討論美國《1974 年貿易法》第 301 條 (Section 301) 調查及其可能衍生的關稅措施，希望爭取關稅減免，為最終協議鋪路。

美印貿易協議接近成形 印度爭取301調查關稅減免(圖：REUTERS/TPG)

由美國首席談判代表林奇 (Brendan Lynch) 率領的代表團，預計自本周二 (2 日) 起在新德里與印度貿易官員展開為期三天的會談。雙方今年 2 月已就貿易協議達成初步共識，但在美國最高法院推翻總統川普部分全面性關稅措施後，相關談判進度一度放緩。

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隨後，川普政府依據《1974 年貿易法》第 301 條，針對包括印度在內的多個貿易夥伴展開不公平貿易行為調查，同時實施 10% 的全面關稅措施。印度希望在本次談判中，爭取豁免或減輕未來可能因 301 調查而產生的額外關稅負擔。

一名不具名印度官員表示，雙方將討論關稅稅率、301 調查影響，以及印度相較於競爭對手的關稅待遇問題。他指出，若美方提出的條件「公平、合理且平衡」，雙方有機會達成協議。

印度同時希望獲得比亞洲其他製造基地更具競爭力的關稅待遇，以進一步強化其在全球供應鏈中的地位。該官員表示，印度期待取得優於南亞及東南亞部分開發中國家的待遇，包括孟加拉、巴基斯坦及斯里蘭卡等國。

消息人士指出，一旦雙方就協議主要框架達成共識，美國貿易代表葛里爾 (Jamieson Greer) 可能訪問印度，顯示談判已取得實質進展。

近年來，印度積極吸引全球企業投資設廠，試圖把握供應鏈重組機會，提升製造業競爭力。與此同時，新德里也希望擴大進入美國市場的機會，但雙方仍須克服關稅與監管措施等貿易摩擦。