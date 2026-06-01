鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-02 02:00

根據加密貨幣投資公司 Strategy 近日向美國證交會 (SEC) 提交的最新文件，該公司在 5 月以平均每枚 7 萬 7135 美元的價格出售 32 枚比特幣，共獲利約 250 萬美元。是該公司自 2022 年以來首次出售比特幣，規模雖然僅占其總持有量約 0.004%(目前仍持有 84 萬 3706 枚)，但此舉被市場視為重大信號，引發幣圈價格波動。

2022年來首見！Strategy上月出售32枚比特幣 獲利約250萬美元 但股價盤中大跌7%(圖:shutterstock)

Strategy 說，此次出售所得預計用於支付優先股股息，並非因財務困境籌資，並強調出售是在接近成本基礎的價位進行，規模小且易於管理，不代表對比特幣信心減弱，而是將公司視為積極的資金管理平台，打破過往「永不出售」的策略。

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但受上述出售消息影響，比特幣價格周一 (1 日) 盤中下跌 3% 至 7 萬 1350 美元左右。

分析師 Nic Puckrin 指出，近期股市受 AI 熱潮帶動，但動能卻跳過了加密貨幣領域，比特幣走勢更多受制於幣圈自身情緒，且目前情緒已接近谷底。