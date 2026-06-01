鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-06-01 20:00

中國電動車龍頭比亞迪 (01211-HK)5 月全球銷量終於止跌回升，結束連續 8 個月下滑走勢。儘管中國市場需求放緩、同業競爭持續加劇，但受惠於海外市場強勁成長以及高油價推動電動車需求升溫，比亞迪 5 月整體銷售表現仍優於市場預期。

根據比亞迪周一 (6/1) 公布的資料，5 月共售出 38.35 萬輛汽車，較去年同期成長 0.3%，為近 9 個月來首度恢復年增表現。若以路透根據申報資料計算的數據來看，比亞迪也成功終結歷來最長的連續 8 個月銷量下滑紀錄。

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值得注意的是，海外市場已成為比亞迪最重要的成長引擎。公司 5 月海外銷量達 16.06 萬輛，較去年同期大增 80.4%，占整體銷量比重超過 4 成，凸顯全球擴張策略的重要性。

比亞迪近年積極拓展海外市場，尤其在歐洲市場成長迅速。隨著美國與以色列對伊朗軍事衝突推升國際油價，部分市場消費者加快轉向電動車與油電混合車，進一步帶動需求增溫。比亞迪也持續透過新車款及快速充電電池技術強化競爭力，希望帶動下半年銷售成長。

公司今年目標是在中國以外市場銷售 130 萬輛汽車，較 2025 年進一步成長約 25%。除了歐洲市場外，比亞迪也積極尋求擴大當地產能，先前曾與寶獅雪鐵龍母公司 Stellantis 等歐洲車廠洽談接手利用率偏低的工廠，以加快布局腳步。

此外，比亞迪在加拿大市場也有望迎來新機會。加拿大政府近期正討論如何分配今年初與中國達成貿易協議後設立的中國製電動車低關稅配額。市場認為，若相關政策順利推進，將有助比亞迪等中國品牌進一步拓展當地市場。