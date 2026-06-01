鉅亨網新聞中心 2026-06-02 07:26

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳於 COMPUTEX 2026 首日主題演講中正式發表全新 AI PC 平台 RTX Spark(N1X)，並宣示「PC 正在被重新定義」。他表示，過去 40 年來使用者透過開啟應用程式、點擊按鈕與輸入指令完成工作，未來則將由 AI 智能體 (AI Agent) 直接理解需求並執行任務，而 RTX Spark 正是為此而生的新一代個人電腦平台。

RTX Spark 由輝達與聯發科 (2454-TW) 共同設計，採用台積電 (2330-TW)3 奈米製程，整合一顆 Blackwell 架構 GPU，配備 6,144 個 CUDA 核心及第五代 Tensor Core，並透過 NVLink-C2C 晶片互連技術連接 20 核心 Grace CPU。

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黃仁勳指出，RTX Spark 將輝達多年來建立的 CUDA、RTX 及 NVIDIA AI 平台整合至單一超級電腦晶片中，讓 AI 運算能力首次真正進入個人電腦市場。

此次發表背後反映 AI Agent 快速崛起的產業趨勢。近年來 OpenClaw、Hermes Agent 等開源專案在 GitHub 與 OpenRouter 等開發者社群快速成長，顯示 AI 代理正逐步改變人們與電腦互動方式，同時也開始顛覆傳統軟體產業。

然而 AI Agent 普及始終面臨安全與隱私挑戰。為解決問題，輝達選擇與微軟 (MSFT-US) 合作，透過 Windows 安全架構提供身分驗證、隔離防護、政策管理與端對端安全機制，再結合輝達 OpenShell 平台的額外政策控制能力，打造本地端 AI Agent 執行環境。

目前 Hermes Agent 與 OpenClaw 等開發團隊已開始將這套安全架構整合至新版 Windows 應用程式中。

除了硬體平台外，輝達也同步推動軟體生態系。公司宣布與 Adobe(ADBE-US) 合作，針對 RTX Spark 重新優化 Adobe Premiere 與 Photoshop。

根據輝達官網資訊，目前已有超過 100 家 Windows 軟體開發商加入生態系，包括 Blackmagic Design、Blender、剪映、ComfyUI 與 OTOY 等開發工具供應商。此外，KRAFTON、網易、Remedy Entertainment、Riot Games 以及 Xbox 等遊戲開發商也正導入新平台。

儘管產品尚未正式上市，資本市場已率先反映 AI PC 題材。

今年 5 月，聯想與戴爾股價雙雙實現翻倍成長。其中聯想於 5 月最後一個交易日大漲近 22%，戴爾則勁揚近 33%。

兩家公司稍早公布財報後，AI 業務已成為市場關注焦點。

聯想截至 2026 年 3 月 31 日止第四財季營收逼近 1,500 億元人民幣，創下近 20 個季度最快增速。其中 AI 業務單季營收年增 84%，營收占比提升至 38%；全年 AI 相關營收更年增 105%。

戴爾截至 2026 年 5 月 1 日止第一財季則創下歷史新高營收紀錄，其中 AI 伺服器單季營收達 161 億美元，較去年同期暴增 757%。公司更將 2027 會計年度 AI 伺服器營收目標上調至 600 億美元。

受 AI PC 概念帶動，聯想 6 月 1 日盤中一度大漲超過 11%，最高來到 26.68 港元，終場收在 25.24 港元，漲幅 5.17%。

中國 A 股市場同樣掀起 AI PC 概念股熱潮。北交所上市的雷神科技大漲 30%，ODM 廠商龍旗科技與華勤技術雙雙漲停；軟通動力、英力股份、星環科技、力佳科技與億道資訊等個股也同步走強。

另一方面，市場也將 RTX Spark 視為輝達正式進軍 PC 處理器市場的重要一步，可能對英特爾 (INTC-US)、超微 (AMD-US) 與高通 (QCOM-US) 構成壓力。其中高通盤前跌幅一度擴大至 10%，反映投資人對競爭加劇的憂慮。

不過，市場對 AI PC 能否掀起大規模換機潮仍存在疑問。

天風國際證券分析師 Ming-Chi Kuo 郭明錤表示，根據供應鏈調查，搭載 N1X 與 N1 晶片的設備未來兩年出貨量約 1,000 萬台，主要鎖定對本地端 AI 運算能力有需求的重度使用者。

他認為，未來出貨量能否進一步提高，關鍵除了價格之外，更取決於 Windows 能否提供真正能調度本地 AI 算力的應用與工作流程。

事實上，全球 PC 市場仍面臨成長放緩壓力。

根據 IDC 統計，2026 年第一季全球 PC 出貨量約 6,560 萬台，年增 2.5%，主要受 Windows 10 升級需求、零組件漲價預期及新品上市帶動。不過 IDC 仍預估全年 PC 出貨量可能較去年下滑。

另一家研究機構 Gartner 則指出，2026 年第一季全球 PC 出貨量約 6,280 萬台，年增 4%，但主要反映通路與廠商因預期價格上漲而提前備貨，而非終端需求明顯改善。

從品牌表現來看，聯想持續維持全球 PC 龍頭地位，而蘋果 (AAPL-US) 則受惠 MacBook Neo 熱銷，在主要品牌中展現最快成長速度。

郭明錤進一步指出，目前 Windows 與 Mac 平台主流 AI 應用仍以連接雲端大型語言模型為主，核心運算大多發生於雲端而非本地端。

他認為，今年 PC 產業最受矚目的兩大事件，其實都與端側 AI 關聯有限。MacBook Neo 熱銷主要來自價格、設計與生態系優勢；而小型 PC 主機市場雖因可長時間運行 OpenClaw 等 AI Agent 受到關注，但實際 AI 運算需求仍多數依賴雲端資源。