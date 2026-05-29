鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 22:40

加拿大經濟今年第一季意外萎縮，連續兩季出現負成長，正式陷入技術性衰退，為新冠疫情以來首見。企業投資與政府支出疲弱成為主要拖累因素，也凸顯美國關稅措施與就業市場降溫對加拿大經濟造成的壓力。

加拿大經濟意外陷技術性衰退 第一季GDP萎縮0.1%(圖：REUTERS/TPG)

加拿大統計局周五 (29 日) 公布，第一季國內生產毛額 (GDP) 折合年率萎縮 0.1%，不僅低於市場預期的成長 1.5%，也延續去年第四季下滑 1% 的表現。值得注意的是，加拿大統計局先前公布的第四季 GDP 萎縮幅度為 0.6%，此次同步下修至 1%。

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這是加拿大自 2020 年疫情期間以來首次連續兩季經濟萎縮，更是自 2015 年油價崩跌以來首度陷入技術性衰退。數據公布後，加幣走弱，加拿大公債價格上漲，市場對加拿大央行未來政策路徑的關注升溫。

企業與政府支出疲弱 加拿大經濟意外陷入衰退

此次 GDP 數據遠低於市場預期，也與加拿大央行先前預測的成長情境形成明顯落差。

Servus Credit Union 首席經濟學家 Charles St-Arnaud 表示，這是一項相當令人意外的數據，因為先前月度 GDP 數據顯示第一季經濟表現穩健，但如今數據顯示，加拿大過去四個季度中僅有一季出現經濟成長。

細項數據顯示，企業資本支出第一季折合年率下滑 3%，已連續第五季萎縮，主要受到工程建設投資減少拖累。政府資本支出則折合年率大減 9.6%，原因是去年第四季武器系統採購大幅增加後出現回落。

加拿大統計局指出，儘管政府支出下降，但第一季武器系統支出仍達 83 億加元，遠高於 1981 年以來平均水準。

此外，最終國內需求下降 0.4%，扭轉前一季成長 2.7% 的表現。出口也下滑 0.5%，其中乘用車與輕型卡車出口受到美國關稅衝擊最為明顯。不過，原油、瀝青原油與天然氣出口增加，抵消部分跌幅。

能源價格高檔壓抑降息空間 央行陷兩難局面

儘管整體經濟疲弱，加拿大央行 (BoC) 仍面臨通膨風險帶來的挑戰。

受到中東局勢推升能源價格影響，市場擔心高油價可能進一步擴散至更廣泛的通膨領域。Charles St-Arnaud 指出，若非能源價格維持高檔，加拿大央行極可能在下一次會議降息，但目前必須在經濟疲弱與通膨風險之間取得平衡。

加拿大央行目前已連續四次會議將政策利率維持在 2.25% 不變，希望觀察油價對通膨的短期影響，同時評估經濟放緩程度。

Bank of Nassau 1982 首席經濟學家 Win Thin 表示，加拿大央行對升息態度顯得相當猶豫並不令人意外，尤其 4 月通膨數據低於預期，目前央行傾向按兵不動。

不過，加拿大經濟並非毫無亮點。統計局公布的 4 月初步估值顯示，受礦業、採石業、油氣開採、製造業以及運輸與倉儲業成長帶動，經濟當月可望反彈 0.4%，扭轉 3 月下滑 0.1% 的表現。