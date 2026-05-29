美股

加拿大經濟意外陷技術性衰退 第一季GDP萎縮0.1%

鉅亨網編譯段智恆

加拿大經濟今年第一季意外萎縮，連續兩季出現負成長，正式陷入技術性衰退，為新冠疫情以來首見。企業投資與政府支出疲弱成為主要拖累因素，也凸顯美國關稅措施與就業市場降溫對加拿大經濟造成的壓力。

cover image of news article
加拿大經濟意外陷技術性衰退 第一季GDP萎縮0.1%(圖：REUTERS/TPG)

加拿大統計局周五 (29 日) 公布，第一季國內生產毛額 (GDP) 折合年率萎縮 0.1%，不僅低於市場預期的成長 1.5%，也延續去年第四季下滑 1% 的表現。值得注意的是，加拿大統計局先前公布的第四季 GDP 萎縮幅度為 0.6%，此次同步下修至 1%。


這是加拿大自 2020 年疫情期間以來首次連續兩季經濟萎縮，更是自 2015 年油價崩跌以來首度陷入技術性衰退。數據公布後，加幣走弱，加拿大公債價格上漲，市場對加拿大央行未來政策路徑的關注升溫。

企業與政府支出疲弱 加拿大經濟意外陷入衰退

此次 GDP 數據遠低於市場預期，也與加拿大央行先前預測的成長情境形成明顯落差。

Servus Credit Union 首席經濟學家 Charles St-Arnaud 表示，這是一項相當令人意外的數據，因為先前月度 GDP 數據顯示第一季經濟表現穩健，但如今數據顯示，加拿大過去四個季度中僅有一季出現經濟成長。

細項數據顯示，企業資本支出第一季折合年率下滑 3%，已連續第五季萎縮，主要受到工程建設投資減少拖累。政府資本支出則折合年率大減 9.6%，原因是去年第四季武器系統採購大幅增加後出現回落。

加拿大統計局指出，儘管政府支出下降，但第一季武器系統支出仍達 83 億加元，遠高於 1981 年以來平均水準。

此外，最終國內需求下降 0.4%，扭轉前一季成長 2.7% 的表現。出口也下滑 0.5%，其中乘用車與輕型卡車出口受到美國關稅衝擊最為明顯。不過，原油、瀝青原油與天然氣出口增加，抵消部分跌幅。

能源價格高檔壓抑降息空間 央行陷兩難局面

儘管整體經濟疲弱，加拿大央行 (BoC) 仍面臨通膨風險帶來的挑戰。

受到中東局勢推升能源價格影響，市場擔心高油價可能進一步擴散至更廣泛的通膨領域。Charles St-Arnaud 指出，若非能源價格維持高檔，加拿大央行極可能在下一次會議降息，但目前必須在經濟疲弱與通膨風險之間取得平衡。

加拿大央行目前已連續四次會議將政策利率維持在 2.25% 不變，希望觀察油價對通膨的短期影響，同時評估經濟放緩程度。

Bank of Nassau 1982 首席經濟學家 Win Thin 表示，加拿大央行對升息態度顯得相當猶豫並不令人意外，尤其 4 月通膨數據低於預期，目前央行傾向按兵不動。

不過，加拿大經濟並非毫無亮點。統計局公布的 4 月初步估值顯示，受礦業、採石業、油氣開採、製造業以及運輸與倉儲業成長帶動，經濟當月可望反彈 0.4%，扭轉 3 月下滑 0.1% 的表現。

消費者支出方面，第一季折合年率成長 1.5%，主要受金融服務支出增加帶動，但加拿大家庭縮減旅遊與汽車購買支出。家庭儲蓄率則降至 3.5%，創 2024 年第一季以來最低，反映支出增速已超過所得成長。


文章標籤

加拿大經濟成長GDP技術性衰退加拿大央行BoC加幣降息利率通膨能源價格油價投資出口關稅就業市場公債殖利率股市TOP

相關行情

台股首頁我要存股
加拿大5年%
加幣/美元0.7260+0.11%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty