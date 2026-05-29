鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 20:30

美國服飾零售商 Gap(GAP-US) 與 American Eagle Outfitters(AEO-US) 最新財測引發市場擔憂，反映高通膨與消費信心疲弱持續壓抑民眾非必要支出需求。兩家公司股價周五 (29 日) 盤前分別重挫 15% 與 10%，成為零售類股焦點。

Gap 下調全年營收展望，American Eagle Outfitters 雖維持全年同店銷售與營業利益預測，但警告本季毛利率將下滑，顯示短期需求仍面臨壓力。

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美國近期通膨升溫，個人消費支出 (PCE) 物價指數年增率創下近三年最大升幅，而消費者信心指數 5 月更跌至歷史低點。面對生活成本攀升，許多家庭開始動用儲蓄並縮減服飾、配件等非必要支出，對服飾零售業帶來挑戰。

兩家公司都指出，女性季節性服飾銷售表現疲弱拖累本季業績。對 Gap 而言，壓力主要來自旗下最大品牌 Old Navy。分析師指出，洋裝等女性季節性商品未能成功吸引消費者，在流行趨勢與價格吸引力方面均未達市場期待，導致進店人潮雖然穩定，但實際購買轉換率偏弱。

投資機構 BTIG 表示，Old Navy 是 Gap 本季表現的關鍵變數，女性商品組合未能掌握市場需求，成為營運轉弱的主因。

American Eagle Outfitters 則面臨類似困境。旗下女性內衣與休閒服品牌 Aerie 需求仍然穩健，但不足以彌補主品牌 American Eagle 的疲軟表現。公司指出，女性褲裝產品受到流行趨勢轉變及春季氣溫偏低影響，銷售不如預期。

為吸引 Z 世代消費者並刺激銷售，American Eagle Outfitters 今年稍早再度找來影集《高校十八禁》(Euphoria) 女星席德妮史威尼 (Sydney Sweeney) 代言夏季牛仔短褲系列，希望延續去年廣告引發熱議後帶來的銷售動能。當時相關行銷活動曾推升公司股價大漲。

不過，巴克萊分析師指出，公司預計第二季仍將維持高額行銷支出，但包括牛仔褲在內的褲裝商品表現持續落後市場需求。分析師進一步表示，在席德妮史威尼與美式足球明星崔維斯．凱爾西 (Travis Kelce) 等高知名度代言活動效益逐漸淡化後，American Eagle 品牌下半年要推動獲利成長恐面臨更大挑戰。