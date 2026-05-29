鉅亨網編譯段智恆 2026-05-29 21:00

AI雙雄中國布局大不同！黃仁勳搶人氣、蘇姿丰拚合作(圖：REUTERS/TPG)

在美中科技競爭持續升溫之際，兩家公司在中國市場的處境也出現明顯分歧。黃仁勳去年在台北國際電腦展 (Computex) 曾表示，美國出口管制已使輝達在中國 AI 晶片市場的占有率從 95% 降至 50%；而今年他更坦言，這項占比實際上已接近歸零。中國近年積極推動 AI 晶片自主化，也讓輝達面臨愈來愈大的挑戰。

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相較之下，根據研究機構 IDC 資料，AMD 目前在中國 AI 晶片市場占有率約 4%。雖然規模遠不及輝達過去的地位，但 AMD 產品線更廣，除了 AI 加速器之外，還能向中國市場供應中央處理器 (CPU)、消費級繪圖處理器 (GPU)、FPGA 等產品，因此受到出口管制的影響相對較小。

黃仁勳高調曝光 蘇姿丰低調經營中國關係

隨著兩人即將再度齊聚台北參加 Computex，雙方的中國策略差異愈發明顯。

蘇姿丰上周在中國出席 AMD 開發者活動，並與客戶及合作夥伴會面。她還公開與中國國務院副總理何立峰會談。何立峰表示，中國歡迎包括 AMD 在內的外資企業把握中國發展機遇，深化互利合作。

反觀黃仁勳日前訪問北京期間，正值中國國家主席習近平與美國總統川普舉行高峰會前後，但北京方面並未安排與中國高層的公開會晤。這樣的安排格外引人關注，因為黃仁勳一直是美國科技界批評晶片出口限制最積極的企業領袖之一。他多次警告，美國限制措施可能將中國 AI 市場拱手讓給華為等本土競爭對手。

熟悉跨國企業在中國營運的顧問指出，在當前地緣政治環境下，蘇姿丰較低調的做法或許更符合現況。隨著美中商業關係日益政治化，加上輿論波動加劇，全球科技企業領袖的聲譽風險也同步升高。

蘇姿丰日前表示，中國市場約占 AMD 營收兩成，無論是個人電腦、遊戲還是部分資料中心業務，中國都具有重要地位。她強調，AMD 未來仍將與中國客戶維持緊密合作。

AMD 搶進輝達留下的空缺 仍受軟體生態系限制

在華為等中國本土晶片業者快速崛起之際，AMD 也正試圖填補輝達留下的市場空缺。

5 月 19 日於上海舉辦的 AMD 開發者大會上，蘇姿丰大力推廣開源軟體平台 ROCm，希望吸引中國 AI 開發者採用。由於最先進的輝達 AI 晶片難以取得，不少中國企業正積極尋找 CUDA 生態系之外的替代方案。

不過，AMD 面臨的挑戰仍不容忽視。業界普遍認為，ROCm 成熟度與開發者社群規模仍遠不及輝達 CUDA，加上美國出口管制同樣限制 AMD 向中國銷售最先進 AI 晶片，使其競爭力受到一定影響。