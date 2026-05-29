鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-29 20:20

瑞銀財富管理投資總監辦公室亞洲資產配置主管胡俊禮今 (29) 日指出，當前全球市場正處於對立力量拉鋸的關鍵階段：雖然人工智慧 AI 推動盈利強勁成長，帶動台灣資本市場規模快速擴張，台股市值近 5 兆美元，躍升全球第五大股市，南韓也吃到 AI 紅利；但能源供給與利率波動這兩大因素也帶來不確定性，油價尚維持可控區間，他建議投資人應聚焦於盈利動能、科技創新與多元配置，採取股債均衡、跨區域分散的策略，把握結構性機會 。

胡俊禮表示，亞洲股市今年的強勢反彈，核心來自 AI 硬體供應鏈的獲利爆發，特別集中在台灣與南韓 。半導體、記憶體與算力相關企業，正受惠於全球 AI 資本支出上升與供應瓶頸，顯著提升獲利並帶動整體市場估值 。台灣在晶圓代工、先進製程與封裝測試等領域具關鍵優勢，成為全球 AI 運算能力擴張的核心樞紐 。隨著雲端服務商資本支出持續擴大，以及算力需求快速成長，相關供應鏈的中期成長空間值得期待 。在 AI 產業鏈帶動下，台灣在全球科技與資本配置中的關鍵地位進一步強化 。

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此外，AI 發展逐步由基礎設施延伸至更廣泛產業應用，帶動需求從核心晶片擴散至設備、網通與後段製程等環節 。胡俊禮認為，這意味著投資機會正從少數龍頭走向整體產業鏈，為市場提供更廣泛的參與機會 。

在能源與市場表現方面，胡俊禮認為，儘管中東局勢導致能源供給受阻，但對油價的實際影響大致可控 。市場展現出相當的調節能力，包括庫存釋放、政策支持以及需求調整，使經濟成長未受到顯著拖累 。

至於亞洲各國之間的差異較為明顯，北亞因科技出口與較強的經濟緩衝能力，表現相對穩健；而南亞與東南亞由於對能源進口依賴較高，較易受到油價上升影響 。然而，這種差異同時帶來潛在機會，一旦能源供給恢復，落後市場有望出現補漲行情 。這種相對可控的能源環境，有助於維持全球與亞洲市場的中期上行基調 。

針對利率與收益配置，由於對通膨與政策前景的預期調整，全球利率明顯上升，但這同時創造出更具吸引力的收益機會 。特別是在亞洲市場，投資級債券與高收益債券均提供具競爭力的殖利率，成為投資組合的重要穩定器 。

胡俊禮認為，市場對未來升息幅度可能過度定價，實際政策路徑或較為溫和 。這意味著當前殖利率走高為投資者帶來了鎖定收益的有利機會，短中期債券的風險回報尤其具優勢，且收益型資產亦受惠於資金由存款轉向投資市場的趨勢，進一步支撐估值 。

面對多重驅動因素，胡俊禮建議投資策略的核心在於平衡成長與防禦 。在資產配置上，建議維持股票配置，尤其看好亞洲特別是北亞與全球科技相關市場，同時避免過度集中於少數大型科技股 。