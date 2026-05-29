鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-05-29 12:01

南亞 (1326-TW) 今 (29) 日舉行股東會，董事長吳嘉昭表示，去 (2025) 年在 AI 浪潮帶動下，相關供應鏈需求急遽擴張，南亞在電子材料，加上南電 (8046-TW)、南亞科(2408-TW) 等公司利益皆顯著提升，整體獲利成長，稅後每股盈餘 0.57 元。吳嘉昭表示，南亞將持續多元布局及加強創新發展，深化轉型布局，在電子產業全力發展加持下，今 (2026) 年第 1 季獲利超越前 3 年總和，第 2 季應可大幅增加，今年將是相當亮麗的一年。

吳嘉昭在致詞時指出，去年度合併營業額為 2,599.1 億元，年微幅增加 0.1％，合併稅前利益 64.5 億、年增 42.8。

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吳嘉昭表示，去年在塑膠加工產品方面，陸續跨入醫療、電子用材料、新能源車等應用領域，並運用深厚加工技術，開發出晶圓保護膜、光電用電子隔離片等高階產品；化工方面，持續進行產線資產活化，轉向高階電子級化學品、氣體及生技醫療等成長型產業發展；聚酯致力於全聚酯回收，且自主研發織物智慧分類技術，近年來更積極開發及拓展差別化產品，並與日本同業合作，擴大纖維產品應用領域，布局高附加價值的產品市場。

南亞近年透過企業永續經營，自成立以來歷經多次產業轉型，目前電子產品及材料營收占比最高，已逐步從傳產轉向以電子為主的「多元布局」，全力開發高階及特殊產品，趨動南亞 CCL、銅箔、玻纖布及子公司南亞電路板的 ABF 載板、BT 載板，與轉投資南亞科營運利益皆向上攀升。

展望今年，吳嘉昭表示，運營環境仍遭遇來自市場因素、地緣政治、技術革新等多重壓力，公司將持續「多元布局」及加強「創新發展」，目前已透過自主研發或與外部合作，共有 42 件轉型案進行中，將陸續投資 124 億元，預估可創造年產值 426 億元。

南亞在新擴建與投資案部分，今年預計有多項投資案陸續完工投產，包含樹林廠區的離型膜、林口廠區的 PET 改質粒、新港廠區太陽能系統建置及美國德州廠區的軟質膠布等，上列各項完工後，約可創造年產值約 63 億元。