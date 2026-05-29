鉅亨網新聞中心 2026-05-29 17:10

Google DeepMind 執行長 Demis Hassabis 近日在受訪時，中詳細分享了關於通用人工智慧 (AGI) 的發展進程、醫療革命以及 AI 時代下的應變之道。他明確指出，AGI 的實現時程正穩步朝向 2030 年 (正負 1 年) 邁進，這與 DeepMind 於 2010 年創立時設定的 20 年長期任務完全吻合。

2030年AGI倒數計時？DeepMind執行長談人工智慧如何重塑人類現實(圖:shutterstock)

Hassabis 強調，相較於幾年前的廣泛預測，他現在的信心區間已大幅縮窄，認為技術正處於精確的發展軌道上。

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從 AI 優先到「代理人優先」

為了迎接 AGI 的到來，Google 的技術架構正在經歷深層變革。Hassabis 透露，Google 已將整個技術堆棧重新編寫，從原本的軟體優先轉向「AI 優先」，現在更進一步邁入「代理人優先」(Agent-first) 的階段。

他對新推出的 Gemini Flash 3.5 模型以及 Omni 模型的潛力感到興奮，特別是這些模型在整合至 Anti-gravity 2.0 系統後的表現，將成為極具效能的生產力工具。

然而，Hassabis 也指出目前的 AI 仍存在「鋸齒狀智能」(jagged intelligences)，雖然在特定任務表現驚人，但在物理世界理解、長期規劃及記憶力系統上仍不夠完善。他認為這些領域仍需要實質的研發突破，才能真正稱之為 AGI。

AI 治癒疾病的「分水嶺時刻」

在科學應用層面，AI 對藥物研發的貢獻被視為最重要的發展之一。Hassabis 預測，AI 有望在我們有生之年治癒重大疾病。透過旗下 Isomorphic Labs 的努力，AI 藥物研發平台正嘗試將平均耗時 10 年的開發周期，縮短至數月甚至數周。

目前，相關研究已率先投入於腫瘤學 (癌症) 與免疫學領域，並已有測試化合物進入臨床前階段。

他認為，當 AI 成功研發出真實世界的藥物時，這將是 AI 歷史上的「分水嶺時刻」。

創造力與品味成為關鍵

面對 AI 功能的日新月異，Hassabis 對人類的適應能力充滿信心。他認為 AI 將成為人類的「超級權力」，而穿戴式眼鏡 (AI Glasses) 將成為 AI 的「殺手級應用」，化身為全天候的個人數位助理。

在技能需求方面，Hassabis 強調，雖然技術能力很重要，但未來人類最珍貴的特質將是「品味」、「設計感」以及「原創思維」。他提到，區分偉大科學家與優秀科學家的關鍵在於創造力，而非技術能力。此外，如何與受眾建立情感連結，也是 AI 工具無法取代的人類核心價值。