鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-05-29 11:46

元大期貨 (6023-TW) 於 27 日舉行股東會，本次股東會亦正式通過 114 年度盈餘分派，每股擬配發 4 元現金股利及 1.5 元股票股利，以 5 月 25 日收盤價計算，現金加上股票殖利率逾 5.62%，元大期貨連續 24 年穩定配發股利，累計已發放 69.1 元，持續與股東分享營運成果。

避險資金瘋湧！元大期狠賺8.45元豪配5.5元！連24年配發股利 殖利率衝5.62%。（圖:元大期提供）

深耕台灣期貨市場近 30 年，元大期身為台灣期貨業領導品牌，114 年獲利穩健成長，稅後淨利新台幣 26.55 億元，每股盈餘 (EPS)8.45 元，ROE 為 15.02%，多項指標再創新高。在甫公布之公司治理評鑑，元大期貨再次榮獲「公司治理評鑑上櫃公司排名前 5％」肯定，更是唯一連續 12 年獲此殊榮的金融業。

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AI 浪潮席捲全球，但地緣政治風險不斷，各國利、匯率大幅波動等多重因素交織下，國際金融市場避險需求大增，全球期權交易量持續成長。元大期貨掌握市場脈動，更深知交易人的需求，在 5 月 18 日率先市場推出「芝加哥期權交易所 (Cboe) 美股個股選擇權」商品，提供包括台積電 ADR、輝達、特斯拉、Google、APPLE 等 16 檔美國重要的個股選擇權及 S&P500、VIX、QQQ、20 年期美債等選擇權商品，使各類型交易人皆能參與美股市場，建立多元交易策略。此外針對近期因市場波動，各期貨商面對 ANC 不足導致業務受限，元大期貨已預先進行各項資本充實計畫，在制度調整前，持續提供市場充足的接單能力。