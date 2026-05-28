美國4月耐久財訂單月增7.9% 波音訂單帶動成長
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電
美國 4 月耐久財訂單增幅優於市場預期，主要受惠波音 (BA-US) 飛機訂單大增帶動，不過，被視為企業設備投資重要指標的核心資本財訂單意外下滑，顯示企業支出動能仍受到地緣政治與高利率環境影響。
美國商務部周四 (28 日) 公布，4 月耐久財訂單月增 7.9%，總額達 3,460 億美元，遠高於市場預期的 3.5%，並連續第二個月成長；3 月數據則為月增 1.3%。
耐久財指的是使用年限超過 3 年的商品，包括汽車、家電與飛機等。不過，由於飛機訂單金額龐大，耐久財數據經常受到航空產業波動影響。
數據顯示，4 月非國防飛機與零件訂單暴增 165.9%，成為帶動整體耐久財訂單成長的主因。波音官網資料顯示，公司 4 月共接獲 136 架飛機訂單，遠高於 3 月的 33 架，多數為高單價機型。
若排除運輸設備後，4 月耐久財訂單月增 1.1%，顯示整體製造業需求仍維持溫和成長。
不過，被視為企業設備投資領先指標的核心資本財訂單，4 月月減 1.1%，低於市場預估的月增 0.4%；3 月數據則由原先的 3.4% 上修至 3.9%。
核心資本財訂單涵蓋非國防資本財、但不包含飛機，被市場視為衡量企業投資意願的重要指標。
分析人士指出，儘管企業仍持續加大 AI 相關投資，帶動資訊處理設備需求，但中東局勢升溫、供應鏈受阻與高油價，仍對部分製造業形成壓力。
美伊戰爭導致荷姆茲海峽航運受干擾，也推升油價與鋁等原物料價格，加劇企業成本壓力。此外，部分製造業仍持續受到進口關稅影響。
從細項來看，4 月電腦與電子產品訂單月減 0.7%；但機械、金屬製品、電氣設備與家電等類別訂單則有所增加。
另一方面，核心資本財出貨月增 0.4%，高於 3 月的 1.3%，顯示企業設備支出仍具一定韌性。市場認為，AI 熱潮帶來的大規模資料中心與科技基礎建設需求，仍是支撐美國製造業的重要力量。
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