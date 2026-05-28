鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-28 21:42

美股主要指數周四 (29 日) 開盤走低，美伊衝突再度升溫帶動油價反彈，市場持續關注戰爭推升能源成本對全球經濟與通膨的衝擊。

〈美股早盤〉油價反彈壓抑市場情緒 主要指數走低(圖：REUTERS/TPG)

不過，美國最新公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數大致符合市場預期，稍微緩解投資人對通膨失控與 Fed 進一步升息的擔憂，使美股跌幅受限。布蘭特原油價格回升，美國 10 年期公債殖利率則徘徊在 4.5% 附近，市場情緒仍偏審慎。

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截稿前，道瓊工業指數跌近 170 點或 0.3%，那斯達克綜合指數跌近 60 點或近 0.2%，標普 500 指數跌近 0.1%，費城半導體指數跌近. 6%。台積電 ADR 跌近 1.1%。

美伊衝突再度升溫，使中東局勢緊張情緒持續籠罩金融市場，油價走高並拖累全球股債市場周四早盤走跌。不過，隨著美國最新通膨數據低於市場預期，市場跌幅隨後收斂，投資人對聯準會 (Fed) 維持高利率更久的憂慮也略有降溫。

美股周四早盤小幅下跌，美國 10 年期公債殖利率徘徊在 4.5% 左右。布蘭特原油價格則維持在每桶 96 美元附近，此前一日油價曾重挫逾 5%。

市場原先擔憂，美伊衝突恐破壞停火談判進展，並延長荷姆茲海峽封鎖時間，進一步推升能源價格與全球通膨壓力。不過，美國最新公布的個人消費支出 (PCE) 物價指數顯示，通膨升溫幅度未如市場預期般嚴重，帶動市場情緒略微回穩。

數據顯示，美國 4 月 PCE 物價指數年增 3.8%，核心 PCE 物價指數年增 3.3%；經通膨調整後的消費支出月增 0.1%。另外，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 折合年率成長 1.6%，低於先前估計，顯示經濟成長動能放緩。

儘管如此，市場仍擔憂，荷姆茲海峽封鎖導致能源價格上漲，可能使全球通膨維持高檔，迫使各國央行在更長時間內維持高利率，而非如市場先前預期般啟動降息。

美國與伊朗則持續互控違反停火協議。美方本周第二度對伊朗軍事目標發動空襲，而伊朗則指責美國破壞停火安排。雙方雖透過中間人持續談判，並稱協商仍有進展，但外界尚未看到明顯突破。

Fed 副主席傑佛森 (Philip Jefferson) 表示，隨著關稅與能源價格影響逐漸消退，他預期今年稍晚通膨將有所降溫，但也警告通膨風險仍偏向上行。明尼阿波利斯聯邦準備銀行總裁卡什卡里 (Neel Kashkari) 則向 CNBC 表示，壓低通膨仍是 Fed 首要任務，目前美國物價水準仍「高得太離譜」。

此外，美國企業高層對經濟前景的信心也明顯惡化。美國經濟評議會 (Conference Board) 公布的第二季 CEO 信心指數降至 47，低於第一季的 59；由於低於 50 代表悲觀看法多於樂觀看法，顯示企業對供應鏈與能源問題的憂慮持續升高。

截至台北時間周四（28 日）21 時許：

焦點個股：

Salesforce(CRM-US) 早盤股價下跌 2.51%，至每股 173.06 美元

Salesforce 周四盤前下跌 1%，儘管這家雲端軟體公司第一季財報優於市場預期，並上調全年獲利展望，但本季營收預測略低於華爾街預估。Salesforce 預估本季營收介於 112.7 億至 113.5 億美元，低於市場預期的 113.6 億美元。

邁威爾 (MRVL-US) 早盤股價上漲 1.00%，至每股 200.68 美元

邁威爾 (Marvell Technology) 盤前下跌近 3%，即使這家半導體公司發布優於預期的本季財測，股價仍走弱。Marvell 預估本季經調整後每股盈餘為 93 美分、營收約 27 億美元，高於市場預估的 90 美分與 26 億美元；第一季營收與獲利同樣優於預期。

Snowflake(SNOW-US) 早盤股價上漲 32.93%，至每股 232.97 美元

Snowflake 盤前大漲近 37%，這家雲端資料平台公司宣布，未來 5 年將斥資 60 億美元採購亞馬遜 (Amazon)(AMZN-US) 旗下 AWS 雲端服務。此外，Snowflake 第一季財報也優於市場預期，經調整後每股盈餘 39 美分、營收 13.9 億美元，雙雙優於市場預估。

今日關鍵經濟數據：

美國 4 月 PCE 物價指數年增率報 3.8%，預期 3.8%，前值 3.5%

美國 4 月 PCE 物價指數月增率報 0.4%，預期 0.5%，前值 0.7%

美國 4 月核心 PCE 物價指數年增率報 3.2%，預期 3.3%，前值 3.2%

美國 4 月核心 PCE 物價指數月增率報 0.3%，預期 0.3%，前值 0.3%

美國 4 月個人支出月增率報 0.5%，預期 0.5%，前值 0.9%

美國 4 月個人收入月增率報 0%，預期 0.4%，前值 0.6%

美國第一季實質 GDP 季增年率修正值報 1.6%，預期 2%，前值 2%

美國第一季核心 PCE 季增年率修正值報 4.3%，預期 4.3%，前值 4.3%

美國上周初領失業金人數報 21.5 萬，預期 21.1 萬，前值 20.9 萬

美國上周續領失業金人數報 178.6 萬，預期 178 萬，前值 178.2 萬

美國 4 月耐久財訂單月增率初值報 7.9%，預期 3.5%，前值 0.8%

華爾街分析：

儘管美國最新 PCE 通膨數據低於市場預期，暫時舒緩投資人對 Fed 進一步升息的憂慮，但美伊衝突與荷姆茲海峽危機仍是市場最大變數。能源價格若持續高檔，恐讓通膨再度升溫，迫使 Fed 在更長時間內維持高利率，美債殖利率也可能持續承壓。