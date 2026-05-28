鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-28 12:50

世界氣象組織 (WMO) 今(28)日表示，在 2026 年至 2030 年之間，有高達 86% 機率會有一年的平均氣溫超過 2024 年，成為有記錄以來最熱的年份。

聖嬰現象助攻！WMO：未來五年將出現史上最熱一年 平均升溫超1.5°C機率達75%(圖:shutterstock)

根據 WMO 委託英國氣象局今日發佈的一份新報告，未來五年全球平均氣溫恐繼續維持或是接近歷史最高水準。 2026 年至 2030 年間，有 91% 的機率會有至少一年的近地表平均溫度，將暫時超過工業化前水準 1.5°C 以上，而此五年均溫有 75% 機率超過工業化前水準 1.5°C 以上。

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報告還預測，中太平洋熱帶地區五年均溫將呈現聖嬰現象的趨勢，尤其是在 2027 年和 2028 年，聖嬰現象將在今年底出現，增加明年成為下一個破紀錄高溫年份的可能性。