鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-28 21:32

美國上周初領失業救濟金人數小幅增加，但整體仍維持在歷史低檔附近，顯示在 AI 帶動企業裁員與美伊衝突升高背景下，美國就業市場依舊維持一定韌性。

美國上周初領失業金人數升至21.5萬 就業市場仍具韌性(圖：REUTERS/TPG)

美國勞工部周四 (28 日) 公布，截至 5 月 23 日當周，初領失業救濟金人數增加 5,000 人，經季節調整後達 21.5 萬人，創 4 月中旬以來新高，高於市場預期的 21.1 萬人。

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上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

不過，今年以來初領失業救濟金人數大致維持在 19 萬至 23 萬人區間，仍屬歷史偏低水準。反映勞動市場雖略有降溫，但企業整體裁員規模依舊有限。

截至 5 月 16 日當周，持續領取失業救濟金人數增加 1.5 萬人至 178.6 萬人。該數據常被視為觀察企業招聘狀況的重要指標，也涵蓋政府調查 5 月失業率期間。

市場目前預估，美國 5 月失業率將維持在 4.3% 不變。

儘管科技業近期因 AI 自動化掀起部分白領裁員潮，但整體企業裁員情況仍相對溫和。彭博經濟學家溫格 (Eliza Winger) 指出，目前初領失業救濟金人數仍低於去年同期，顯示 AI 自動化與地緣政治不確定性，至今尚未對每周失業救濟申請造成明顯衝擊。

不過，美伊戰爭持續拖累全球供應鏈與能源市場，也讓企業與消費者面臨更大壓力。荷姆茲海峽封鎖推升油價、肥料與原物料成本，進一步加劇通膨壓力。

此外，美國經濟評議會 (Conference Board) 本周公布的調查顯示，美國家庭對就業市場看法出現分歧。認為「工作機會充足」的受訪者比例降至 2021 年 2 月以來最低，但認為「工作難找」的比例也降至 7 個月低點。

分析人士指出，目前美國就業市場仍呈現「低裁員、低招聘」狀態，企業在經濟與地緣政治不確定性升高下，傾向放慢招聘速度，但尚未大規模裁員。