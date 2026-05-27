鉅亨網編譯羅昀玫 2026-05-28 06:05

美國總統川普週三 (27 日) 表示，若與伊朗達成協議，荷姆茲海峽將「立即重新開放」，並強調該海域屬於國際水域，「沒有人能控制它」。他同時警告阿曼，若不配合美方安排，「我們就會炸掉他們」。

川普威脅要炸「阿曼」聲稱美伊協議將立即重開荷姆茲海峽 (圖：shutterstock)

川普是在回應媒體提問時，談到目前美伊正在磋商的諒解備忘錄 (MoU)。外界關注，伊朗濃縮鈾問題是否將延後至後續談判處理，不過川普並未正面回應細節。

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他表示，初步協議將涵蓋核議題，但更重要的是荷姆茲海峽將恢復通行。

川普說：「其中一件會立即發生的事情，就是海峽將立刻重新開放。」

當被問及是否接受伊朗與阿曼暫時共同控制荷姆茲海峽時，川普直接否認。

他認為：「海峽將對所有人開放，那是國際水域。沒有人能控制它，我們會監督它。」

川普接著將矛頭指向阿曼，強調：「阿曼會像其他國家一樣守規矩，否則我們就得炸掉他們。他們明白這點，也會沒事的。」

川普同時再次宣稱，美國已經促成伊朗政權更替，雖然目前伊朗伊斯蘭共和國政府仍在掌權。他聲稱，伊朗「新領導人」比過去「更理性、更聰明」。

對於市場擔憂中東衝突推升油價，川普則淡化相關風險。他表示，美國擁有充足能源供應，即使伊朗封鎖荷姆茲海峽，受衝擊更大的將是全球其他國家，而非美國。

川普重申，美方核心目標仍是阻止伊朗取得核武器。他表示，即使短期出現經濟衝擊，美國也願意承受，但相信問題解決後，油價很快就會回落。

此外，川普也再度反對將伊朗濃縮鈾庫存轉移至俄羅斯或中國，並強調，在伊朗「表現得當」之前，美國不會解除制裁。