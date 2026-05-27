鉅亨網編譯羅昀玫 綜合外電 2026-05-28 05:36

在油價回落與市場押注中東局勢降溫帶動下，美股三大指數週三 (27 日) 同時創下歷史新，自 2025 年 10 月 28 日以來首見，不過，近期狂飆的記憶體族群漲勢開始漲多拉回 ，費半指數收黑超 1%。

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國際油價週三大跌成為市場重要支撐。西德州原油期貨 (WTI) 暴跌逾 5%，收在每桶 88.68 美元；布蘭特原油也大跌超過 5%，收在每桶 94.29 美元。

美國國務卿盧比歐週三在白宮內閣會議上表示，與伊朗的談判取得了一些進展，美國將「盡一切可能」讓與伊朗的談判成功 。

另一方面，美國總統川普強調，美國不會允許伊朗控制荷姆茲海峽，並稱該水道屬於國際水域，應對所有國家開放。白宮駁斥關於「伊朗與阿曼共同管理荷姆茲」的諒解備忘錄 (MOU) 框架消息「完全是捏造的」。

市場接下來將聚焦週四公布的個人消費支出物價指數 (PCE)，該數據為聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標，市場希望從中進一步觀察新任主席華許 (Kevin Warsh) 未來的貨幣政策方向。

美股週三 (27 日) 主要指數表現：

道瓊工業指數上漲 182.60 點，或 0.36%，報 50,644.28 點。

那斯達克指數上漲 18.55 點，或 0.07%，報 26,674.74 點。

S&P 500 指數上漲 1.24 點，或 0.02%，報 7,520.36 點。

費城半導體指數下跌 174.72 點，或 1.36%，報 12,702.19 點。

NYSE FANG+ 指數上漲 141.97 點，或 0.80%，報 17,857.21 點。

焦點個股

NYSE FANG+ 指數中的科技五大巨頭漲多跌少。Meta (META-US) 強漲 3.74%；蘋果 (AAPL-US) 上漲 0.82%；Alphabet (GOOGL-US) 小跌 0.01%；微軟 (MSFT-US) 下跌 0.81%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 2.47%。

台股 ADR 全數收紅。台積電 ADR (TSM-US) 漲 2.52%；日月光 ADR (ASX-US) 漲 0.31%；聯電 ADR (UMC-US) 大漲 5.41%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 0.88%。

企業新聞

晶圓代工廠格芯 (GFS-US) 暴跌 9.8% 至每股 81.11 美元。彭博報導指出，大股東穆巴達拉投資公司 (Mubadala Investment Company) 擬透過未註冊大宗交易出售持股，籌資約 19.1 億美元。

美光科技 (MU-US) 走高超 3% 至每股 928.41 美元，該股週二在瑞銀 (UBS) 大幅調升目標價激勵下，股價單日狂飆逾 19%，市值首度突破 1 兆美元。

摩根大通 (JPM-US) 週三下跌 2%。執行長戴蒙 (Jamie Dimon) 表示，公司未來幾年可能進行高達 200 億美元的大型併購，引發市場對資本支出的疑慮。

雲端資安公司 Zscaler (ZS-US) 因第四季財測不如市場預期，股價暴跌 31.5%，成為市場焦點之一。

華爾街分析

高盛將 2026 年底標普目標價由原先 7,600 點上調至 8,000 點，理由是企業獲利動能持續強勁。

市場對 AI 題材估值過熱的警訊開始浮現。Great Valley Advisor Group 首席市場策略師 Parnell 表示，AI 未來數十年的變革力量無庸置疑，但目前許多 AI 基礎建設相關半導體股估值已經「極度火熱」，甚至遠遠超前基本面。

他警告，半導體產業歷史顯示，每輪繁榮之後往往伴隨衰退循環，投資人仍需留意風險。

美銀 (BofA) 策略師也示警，美股漲多後，追價的吸引力正在下降，市場開始進入「上漲空間有限、回檔風險增加」階段，投資人應開始提防夏季修正壓力。