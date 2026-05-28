鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2026-05-28 20:51

美國商務部周四 (28 日) 公布，美國第一季國內生產毛額 (GDP) 季增年率修正值為 1.6%，低於先前公布的 2%，也低於市場原先預期，顯示美國經濟年初成長力道不如最初估計，在美伊戰爭推升通膨與能源價格後，第二季經濟動能恐進一步放緩。

美國Q1經濟成長下修至1.6% 消費降溫拖累復甦動能(圖：REUTERS/TPG)

美國去年第四季 GDP 季增年率為 0.5%，最新數據雖較前季改善，但此次下修反映企業庫存投資與消費支出表現不如預期。此次公布的數據屬於 GDP 初步版本，後續仍可能依據更完整資料進行修正。美國 GDP 數據通常分為初值、修正值與終值三階段公布。

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其中，占美國經濟活動逾三分之二的消費支出，第一季季增年率由原先的 1.6% 下修至 1.4%。美國政府表示，服務支出成長不如原先估計，尤其醫療保健相關消費較弱。

此外，企業補庫存速度也低於初估水準，成為此次 GDP 遭下修的主因之一。

儘管整體經濟放緩，AI 相關投資仍是支撐美國經濟的重要動能。數據顯示，企業設備支出季增年率維持 17.2% 的強勁成長，反映企業持續投入 AI 與科技基礎建設。

衡量民間需求的重要指標「民間國內最終銷售」(Final Sales to Private Domestic Purchasers) 第一季季增年率為 2.4%，略低於先前估計的 2.5%。

通膨方面，第一季核心個人消費支出 (PCE) 物價指數季增年率修正值報 4.4%，高於市場預期的 4.3%，前值為 2.7%；經通膨調整後實質個人消費支出季增年率修正值報 0.1%，前值自 0.2% 上修至 0.3%。

另一方面，美國企業獲利成長明顯降溫。第一季企業獲利增加 404 億美元，遠低於去年第四季的 2,469 億美元增幅。

若從所得面觀察，美國第一季國內總所得 (GDI) 季增年率為 0.9%，低於前一季的 1.6%。GDP 與 GDI 平均後得出的「國內總產出」(Gross Domestic Output)則成長 1.3%。

分析人士指出，美國經濟目前仍受到 AI 投資支撐，但美伊衝突推升油價與通膨，正逐步侵蝕家庭購買力，也增加企業經營壓力，市場普遍預期第二季經濟成長可能進一步放緩。