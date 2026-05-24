鉅亨網新聞中心 2026-05-24 21:30

本週國際大事，美國將公布 4 月核心個人消費支出 (PCE) 價格指數，繼先前強勁的通膨指標之後，市場關注這個聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標是否也有升溫跡象。美企財報季進入尾聲之際，戴爾科技 (DELL)、邁威爾 (Marvell) 和 Salesforce 將牽動人工智慧 (AI) 行情，而好市多 (Costco) 等零售商財報能否交出有別於沃爾瑪的保守展望，受投資人矚目。

本週操盤筆記：美核心PCE、全球債券殖利率走向、戴爾和好市多財報 (圖:Reuters/TPG)

此外，日本將公布 5 月的東京核心消費者物價指數 (CPI)，這將能觀察全國通膨趨勢，也將是研判日本銀行 (央行) 動向的重要資訊。

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1. 美核心 PCE

美國本周四將公布 4 月核心個人消費支出 (PCE) 價格指數，這個聯準會 (Fed) 偏好的通膨指標，將為通膨局勢提供最新觀察視角。

本月稍早已公布的他消費者物價指數 (CPI) 和生產者價格指標 (PPI)，都強勁上漲，分析師指出，核心 PCE 很可能再次證明，這幾個月來居高不下的油價和供應中斷，正開始反映在通膨數據中。

通膨疑慮正在影響市場對利率的預期，期貨市場目前已將 Fed 下半年升息預期反映在價格中，與年初寄望降息帶動股市的看法大為不同。

Fed 上次會議紀錄顯示決策官員日益擔憂中東戰爭期間的價格飆升可能助長通膨升溫，愈來愈多人開始接受潛在升息的可能性。

美國本周還將公布其他經濟數據，包括第 1 季經濟成長率修正值，以及最新的消費者信心指數。

2. 全球債券殖利率走向

中東戰爭對全球金融市場造成的裂痕正持續擴大：具系統重要性的美國公債市場中，30 年期美債殖利率上周攀升至 2007 年以來最高水準。

債券投資人普遍認為，在荷姆茲海峽遭封鎖後，戰爭引爆的通膨衝擊，將使各國央行難以忽視物價壓力。若各國政府進一步擴大財政支出，以緩衝民眾生活衝擊，恐進一步惡化債務負擔，日本最近就走向此方向。

歐洲曾是 3 月全球債市拋售潮的重災區，但如今市場焦點已轉向美國公債市場。對才剛接掌 Fed 的新任主席華許 (Kevin Warsh) 而言，這顯然不是個輕鬆的開始。

3.AI 行情是否延續？美國消費者支出強不強？

AI 晶片龍頭輝達 (NVDA-US) 剛揭曉的財報和財測都超越華爾街共識預期，顯示 AI 市場仍健康。

LSEG IBES 數據顯示，隨著超過 90% 的標普 500 指數成分股企業已公布財報，第 1 季度企業獲利有望年增 29%。

但富國銀行投資研究所高級全球市場策略師 Scott Wren 認為，市場對獲利和經濟成長的預期相當高。這些預期已經反映在當前的股價水平上。

4. 東京通膨數據將釋日本升息訊號？

市場目前愈來愈相信，日本銀行 (BOJ，央行) 在上月偏鷹派按兵不動後，最快可能於下月啟動自去年 12 月以來的首次升息。日銀近來持續尋找推動貨幣政策正常化的理由，而周五公布的東京通膨數據，可能成為進一步升息的重要依據。

經濟學家預估，作為全國通膨趨勢重要指標的東京核心消費者物價指數 (CPI)，5 月年增率將維持在 1.5%，與 4 月相同。雖然這是近四年來最慢增速，但由於日本政府持續透過補貼措施，協助家庭因應中東危機帶來的衝擊，使整體通膨趨勢在一定程度上有所扭曲。

5. 多國央行利率會議

全球多家央行本周將召開利率會議。

南韓方面，儘管市場近期升息聲浪逐漸升高，但外界普遍預期南韓央行周四仍將維持利率在 2.5% 不變。

此外，紐西蘭、斯里蘭卡央行同樣預料維持利率在 2.25%。而匈牙利因新政府仍處於磨合階段，預料也將維持利率於 6.25% 不變。

相較之下，南非因通膨急速升溫，市場則預估將升息 1 碼。