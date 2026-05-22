鉅亨網新聞中心 2026-05-22 21:20

隨著中東局勢惡化與國內政治動盪交織，土耳其金融市場近期上演了斷崖式崩塌，市場信心潰散。

中東局勢未獲解決 土耳其金融市場陷入深淵 風險可能擴散至日本？(圖:shutterstock)

土耳其本土主要股指 BIST 100 指數 21 日單日重挫 6.05%，直接觸發全指數熔斷機制並暫停交易。引發此次崩盤的直接導火線是政治不確定性：土耳其法院近期宣布撤銷主要反對黨「共和人民黨」(CHP)2023 年的大會結果，該決定導致其主席歐澤爾 (Ozgur Ozel) 的當選身份失效。

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土耳其股匯市動盪

此政壇震撼彈重創資本市場，銀行股領跌，其中 Sekerbank 等多檔股票重挫 10% 跌停。分析師指出，土耳其政治格局的制度穩定性正遭到強烈質疑。

與此同時，貨幣市場同樣哀鴻遍野，土耳其里拉匯率擊穿支撐位，美元兌里拉一度突破 45.60 關口，創下歷史新低，里拉今年以來已貶值近 6%，若拉長時間軸看，5 年累計貶值已超 400%。

除了內政問題，地緣衝突引發的能源危機是土耳其爆雷的核心邏輯。隨著伊朗局勢升級，全球石油運輸要道荷姆茲海峽通行受阻，導致國際油價應聲暴漲，布蘭特原油已幾乎常態處在 100 美元上方。

土耳其做為典型的能源進口依賴國，本土幾乎無石油產能，油價飆升迅速掏空了該國的外匯儲備。為了換取美元維繫生存，土耳其被迫瘋狂拋售核心資產。

數據顯示，土耳其持有的美國國債規模從上月的 160 億美元驟降至 3 月底的 18 億美元，縮水幅度超八成，近乎「清倉式」減持。儘管如此，物價依然狂奔，該國實際年度通膨率已突破 32.4%，央行甚至被迫將年末通膨目標從 16% 大幅上調至 24%。土耳其央行目前正面臨巨大壓力，若里拉持續走弱，不排除在 6 月例會前進行緊急升息。

多米諾骨牌效應：風險蔓延至日本 ?

這場由地緣衝突引爆的經濟危機，其脆弱性正像雪球般堆積。有觀察家警告，下一個風險點指向了日本。儘管日本最新公布的通膨數據遠低於預期，但市場未因此安心。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Abhijit Surya 表示：「儘管 4 月份通膨壓力有所緩解，但很快就會再次上升。日本央行很可能很快就會重啟緊縮周期。」

日元持續疲軟，更是一大隱憂。目前日元匯率持續走弱，美元兌日元穩定在 159 附近，逼近 160 的市場臨界點。日本長期依賴財政補貼來穩定能源價格，但全球油價暴漲已瀕臨其補貼極限。

特別是，若日本被迫因通膨壓力啟動升息，將導致龐大的「日元套息交易」鏈條瞬間斷裂。目前市場預計日本央行 6 月升息的機率已超過 80%。