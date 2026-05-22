鉅亨網編譯余曉惠
在下周發布財報前，半導體大廠邁威爾 (Marvell)(MRVL-US) 股價周四 (21 日) 再度改寫歷史收盤新高紀錄。
邁威爾股價終場上漲 2.1%，收在每股 190.69 美元，不僅刷新 52 周收盤新高，也創下今年來第 15 次收盤歷史新高紀錄。該股在周四盤中最高曾觸及 194.58 美元，漲幅達 4.2%，也同步改寫盤中歷史新高。
邁威爾將於下周三 (27 日) 盤後公布 2027 會計年度第 1 季財報，該公司主要從事用於人工智慧 (AI) 與光通訊網路產品的客製化 IC 設計、開發與銷售。邁威爾本周加入晶片股的慶祝行情，此波漲勢同時也終結了英特爾 (INTC-US ) 在本周三之前的連續五日跌勢。
受惠於亞馬遜 (AMZN-US) 與微軟 (MSFT-US ) 等超大型資料中心業者對晶片的強勁需求，邁威爾股價今年來已狂飆 125%，過去 12 個月的累計漲幅更達達 209%。
美國銀行 (BofA) 分析師近期將邁威爾的目標股價從 125 美元調升至 200 美元，並列為「首選股」。美銀分析師指出，邁威爾的光通訊網路部門強勁成長，並特別點出市場對邁威爾客製化晶片的廣泛需求，此外，邁威爾與微軟合作為 Azure 雲端運算業務打造客製化晶片的量產時程預估，仍相當保守。
美銀分析師補充表示，邁威爾與 Google(GOOGL-US) 潛在的夥伴關係、超大型資料中心業者資本支出增加，以及光通訊網路業務更強勁的前景，「都有望進一步帶動資料中心業務上揚」。
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