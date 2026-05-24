鉅亨網編譯陳韋廷 2026-05-25 04:00

在近日一場播客訪談中，谷歌母公司 Alphabet 執行長皮查伊 (Sundar Pichai) 罕見坦承公司在 AI 領域的現狀與挑戰。他直言不諱地表示，儘管谷歌在文本、多模態及推理等綜合能力上表現強勁，但在「智能體編程(Agentic Coding)」這一關鍵賽道上確實暫時落後。

他的這番表態被視為科技巨頭在面對瞬息萬變的 AI 浪潮時，一次難得的自我審視。他回顧 2023 年 Bard 發表以來的產業變遷，感嘆科技迭代速度快得驚人。

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皮查伊指出，雖然谷歌處於前沿，但並非在所有方向上都佔據領先地位，特別是在涉及工具調用、指令跟隨及需要長時間運行的複雜任務方面，谷歌還有差距。

他在訪談中以輕鬆的語氣提到 Gemini 3.5 Flash 的發布是向前邁進的一大步，但也承認在 Coding 領域，谷歌缺乏像 Anthropic 的 Claude Code 或通過 Cursor 那樣直接觸達開發者的高頻入口。

為彌補這一弱點，代號為「Antigravity 2.0」的內部項目被寄予厚望，皮查伊透露該項目在谷歌內部的 Token 使用量正呈指數級增長，每週都在翻倍，顯示出模型在實際生產力場景中的巨大潛力。

針對外界關於谷歌是否過於分散精力的質疑，皮查伊則予以反駁。

他認為，谷歌擁有足夠的規模同時專注多個方向，不認為資源被過度分散。目前 AI 領域變化劇烈，30 到 60 天的進展就堪比過去的五年，因此持續投入和快速迭代才是關鍵。

對於剛發布的 Gemini 3.5 Flash，他表示，團隊正在根據回饋進行後訓練優化，並逐步放寬使用限制，以解決初期出現的服務波動問題。

皮查伊還談到谷歌搜尋這項核心業務的轉型，並將近期搜尋介面的重大改版稱為「25 年來最大變化」，但對於是否會徹底取代傳統網頁搜索，他表現出謹慎的態度。

他也強調不會強行將使用者推向 AI 模式，而是採取有節奏的演進策略，確保資訊來源和連結始終是搜尋體驗的一部分。

面對 AI 模式可能衝擊傳統廣告營收的擔憂，皮查伊引用經濟學家亞當斯密的定律，堅信只要為用戶創造更多價值，訂閱與廣告結合的商業模式自然會隨之演進。

對於大眾對 AI 日益增長的焦慮，皮查伊展現務實的態度。他引用民調數據指出，逾三分之一的受訪者認為 AI 大體上是壞事，對此他表示理解。

他認為，科技快速發展超出人類消化的速度，對工作和收入的擔憂是合理的，但他拒絕極端的悲觀主義，並以電子表格的出現類比 AI，認為新技術將降低門檻，賦予一般人前所未有的能力。

無論是幫助醫師節省行政時間以專注於病患，或是輔助放射科處理海量影像數據，AI 都會以非線性方式重塑工作。

在談到備受矚目的通用人工智慧 (AGI) 與「奇點」概念時，皮查伊表現得既堅定又審慎，他透露早在十年前就將谷歌轉型為「AI 優先」的公司，因其確信技術正不可逆地朝 AGI 邁進。