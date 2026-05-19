鉅亨網編譯莊閔棻 2026-05-19 10:50

白宮官員透露，美國總統川普將於本週五（22 日）為華許（Kevin Warsh）主持宣誓儀式，使其正式就任聯邦準備理事會（Fed）主席。

根據《路透》報導，現年 56 歲、律師出身的金融人士華許，此時接掌聯準會旋即面臨通膨持續升溫的嚴峻考驗，這將使川普期望推動的降息之路更加崎嶇。

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華許將接替現任主席鮑爾（Jerome Powell）。鮑爾長達八年的任期已於上週五屆滿，但他表示將繼續留任理事會成員，直至確認川普政府對其展開的刑事調查已完全終結為止。

過渡期間，鮑爾已宣誓就任臨時主席，待華許正式到位後卸任。

針對鮑爾的調查，起因於聯準會華府總部整修工程嚴重超支，此案一度使華許的參議院確認聽證橫生波折。

不過，該調查最終已獲得一名持反對意見的共和黨參議員認可，因此參議院於 5 月 13 日以幾乎完全依黨派劃線的投票結果，正式通過華許的人事案。

川普關稅與戰爭推升通膨

華許曾於 2007 至 2009 年全球金融危機期間擔任聯準會理事，此番回鍋正值美國貨幣政策處境艱難之際。

目前年化通膨率遠高於聯準會 2% 的目標，且仍有進一步走升的壓力，主因正是任命華許的川普所推行的政策。

川普執政以來大幅加徵關稅，推升廣泛進口商品的物價；今年又決定對伊朗開戰，引發全球能源價格衝擊。最新數據顯示，能源漲勢已蔓延至越來越多商品與服務項目，通膨壓力持續擴散。

包含鮑爾在內的部分聯準會決策者，原本傾向將關稅衝擊視為一次性物價上漲、而非持續性通膨，認為仍有空間重啟今年初喊停的降息計畫。

然而，伊朗戰事引發的能源價格連鎖效應，已使越來越多聯準會決策者對通膨前景產生更深的憂慮。

芝加哥聯邦儲備銀行行長古爾斯比（Austan Goolsbee）週一（18 日）接受《福斯新聞》網採訪時表示：「我們面臨通膨問題…… 服務業通膨高漲且持續攀升，這恐怕不是油價或關稅造成的。」

他指出：「未來會有很多風險因素需要關注，而我們現在也需要主席提供一些方向指引。」

債市震盪，6 月降息機率趨近於零

上週接連公布、高於市場預期的通膨數據，已在債券市場引發震盪。投資人重新研判美國通膨將持續黏著、聯準會可能最快於 12 月升息的情境，美國公債殖利率於上週五急速彈升。

華許的首次利率決策會議訂於數週後的 6 月中旬，屆時他可能面對一批日益壯大的鷹派決策者，力主聯準會應明確轉向防通膨立場。

利率期貨市場目前幾乎將 6 月維持現行利率（3.50% 至 3.75%）不變的機率定為百分之百。